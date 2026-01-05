'Sắc Báo Xuân 2026': Bức tranh toàn cảnh báo chí địa phương trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Ngày 5/1/2025, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II (VOV College) đã tổ chức sự kiện văn hóa – báo chí mang tên “Sắc Báo Xuân 2026 – Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành”.

Các đại biểu tham dự triển lãm “Bức tranh báo chí Việt Nam – Kỷ nguyên mới”, trưng bày măng-sét báo chí 34 tỉnh, thành.

Không chỉ là hoạt động chào Xuân, sự kiện còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc khi diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời phản ánh sinh động diện mạo báo chí địa phương trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Điểm nhấn đặc biệt của “Sắc Báo Xuân 2026” là không gian triển lãm, nơi lần đầu tiên các ấn phẩm báo chí đại diện cho 34 tỉnh, thành phố theo cấu trúc hành chính mới được giới thiệu tập trung và đầy đủ đến công chúng.

Đây là những số báo in đầu tiên phát hành từ tháng 7/2025, thời điểm các đơn vị hành chính mới chính thức vận hành.

Không gian triển lãm “Sắc Báo Xuân 2026” trưng bày măng-sét báo Xuân của 34 tỉnh, thành theo cấu trúc hành chính mới.

Việc trưng bày măng-sét báo Xuân của 34 địa phương đã vẽ nên một “bức tranh toàn cảnh” về báo chí địa phương Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Mỗi tờ báo không chỉ phản ánh sắc Xuân, hơi thở cuộc sống của từng vùng đất, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy làm báo, cách tổ chức nội dung và hình thức thể hiện trước yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập.

Theo Ban tổ chức, đây là nguồn tư liệu quý giá, phản ánh rõ nét sự vận động của đời sống báo chí gắn liền với những thay đổi sâu sắc trong cơ cấu xã hội, quản lý hành chính và nhu cầu thông tin của người dân.

Không gian triển lãm “Sắc Báo Xuân 2026” không chỉ dừng lại ở những ấn phẩm mới, mà còn tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa quá khứ và hiện tại. Lần đầu tiên, kho báo chí cổ quý hiếm của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam được trưng bày rộng rãi.

Gia Định Báo – tờ báo in bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

Những tờ báo có tuổi đời hơn 50 năm, thậm chí trên 100 năm, trong đó có Gia Định Báo – tờ báo in bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem.

Mỗi trang báo là một “chứng nhân lịch sử”, phản ánh hơi thở thời đại, tinh thần dân tộc và vai trò của báo chí trong những giai đoạn hào hùng của đất nước.

Một hoạt động nổi bật khác của sự kiện là chương trình đối thoại “Truyền thống và Tiếp nối”, nơi các nhà báo giàu kinh nghiệm trực tiếp trao đổi với thế hệ trẻ – những sinh viên báo chí, truyền thông thuộc thế hệ Gen Z.

Tại diễn đàn này, câu chuyện về Báo Xuân – một nét văn hóa đặc trưng của báo chí Việt Nam – được nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Các nhà báo lão thành chia sẻ về quá trình làm báo trong điều kiện khó khăn, giá trị của sự cẩn trọng, trung thực và trách nhiệm xã hội.

Đối thoại “Truyền thống và Tiếp nối” tạo diễn đàn giao lưu giữa các nhà báo giàu kinh nghiệm và sinh viên báo chí thế hệ Gen Z.

Những câu hỏi như: Làm sao để giữ gìn hồn cốt báo chí truyền thống trong xu hướng chuyển đổi số? Thế hệ trẻ đang “viết tiếp” những tờ báo Xuân như thế nào bằng ngôn ngữ hiện đại… đã tạo nên không khí trao đổi sôi nổi, thẳng thắn và giàu tính thời sự.

Bên cạnh hoạt động triển lãm và đối thoại, “Sắc Báo Xuân 2026” còn là sân chơi sôi động dành cho sinh viên báo chí – truyền thông. Các hoạt động bên lề, trong đó có việc tôn vinh những góc nhìn sáng tạo của giới trẻ, cho thấy sự chủ động của nhà trường trong việc gắn đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp.

Thông qua sự kiện, sinh viên không chỉ được tham quan, trải nghiệm mà còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với tư liệu quý, gặp gỡ những người làm báo giàu kinh nghiệm, từ đó nuôi dưỡng đam mê và ý thức trách nhiệm với nghề.

Các đại biểu tham quan tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, ThS. Nguyễn Minh Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II nhấn mạnh, sự thay đổi của công nghệ là quy luật tất yếu trong thời đại số. Tuy nhiên, theo ông, có những giá trị cốt lõi của nghề báo không bao giờ thay đổi.

“Đó là sự trung thực, là tính chiến đấu và tính nhân văn của người làm báo. Triển lãm này không chỉ là nơi để tham quan hay check-in, mà chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một ‘giảng đường mở’ trực quan nhất cho sinh viên”, ThS. Nguyễn Minh Thăng chia sẻ.

Với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa kinh nghiệm và sức trẻ, sự kiện đã mang đến cho công chúng, đặc biệt là sinh viên báo chí, một không gian văn hóa – lịch sử giàu giá trị, đồng thời mở ra nhiều suy ngẫm về con đường phát triển của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới.