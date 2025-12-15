Đạo đức báo chí ở Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Là cơ quan báo chí trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News cam kết tuân thủ 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Đây là những nguyên tắc nền tảng, định hướng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam

Điều 1: Trung thành với Tổ quốc và Nhân dân

Người làm báo phải trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam’ vì lợi ích quốc gia, vì hạnh phúc của Nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều 2: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

Điều 3: Trung thực, khách quan trong hành nghề

Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Điều 4: Tôn trọng quyền con người và đời tư

Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Điều 5: Trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội

Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Điều 6: Bảo vệ bí mật theo quy định

Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp

Điều 8: Không ngừng học tập, nâng cao trình độ

Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Điều 9: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Điều 10: Trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp

Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.