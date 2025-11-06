Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân tránh bão Kalmaegi trước 15h hôm nay

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 210 của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.

Lực lượng Quân khu 5 thăm hỏi người dân sơ tán ở Gia Lai.

Để hạn chế thiệt hại do bão, lũ, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài.

Thủ tướng giao bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có tàu thuyền hoạt động trên biển (đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk - nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão.

Trong đó, cần tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời chủ động bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho Nhân dân).

Nhiệm vụ này, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15h ngày 6/11.

Bên cạnh việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương căn cứ tình hình cụ thể chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ sáng 6/11; quyết định việc kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động tối đa có thể các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên…) hỗ trợ Nhân dân chằng chống bảo vệ nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo)...

Thủ tướng đồng thời lưu ý dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, không được để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ, sạt lở gây chia cắt.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo và hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

Trong đó đặc biệt lưu ý triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn dân cư, nhất là học sinh, các đối tượng yếu thế, an toàn cho tàu thuyền trên biển, ven biển và ở nơi neo đậu, an toàn hồ đập (bao gồm cả các hồ do doanh nghiệp, tư nhân quản lý), công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện, thông tin liên lạc thông suốt, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão và mưa lũ do bão.