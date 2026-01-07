Sắc xuân ngập tràn từ vườn hoa ga Ba Son đến bờ sông Sài Gòn

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù Tết Nguyên đán 2026 vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến, song nhiều không gian công cộng tại TP.HCM đã sớm khoác lên diện mạo tươi mới với hoa, tiểu cảnh và mảng xanh, trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.