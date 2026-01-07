Sắc xuân ngập tràn từ vườn hoa ga Ba Son đến bờ sông Sài Gòn

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù Tết Nguyên đán 2026 vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến, song nhiều không gian công cộng tại TP.HCM đã sớm khoác lên diện mạo tươi mới với hoa, tiểu cảnh và mảng xanh, trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Tại khuôn viên Saigon Marina (khu vực cạnh nhà ga Ba Son), các thảm hoa, tiểu cảnh trang trí và lối đi bộ ven sông được bố trí hài hòa trong không gian hiện đại, đồng thời lồng ghép những giá trị văn hóa Việt Nam, tạo nên sắc xuân rực rỡ giữa lòng đô thị.
Những tiểu cảnh mang đậm hồn Việt như tre, nứa, rơm khô, nón lá được sắp đặt xen kẽ cùng hàng vạn đóa hoa sao nhái, hướng dương, cúc mâm xôi… đồng loạt khoe sắc, góp phần tạo nên bức tranh sinh động, gần gũi với thiên nhiên.
Các bạn nhỏ thích thú khi được phụ huynh đưa đi chụp ảnh đón năm mới.
Thời điểm đông người đến tham quan, chụp ảnh tập trung vào khoảng 8h - 9h sáng và sau 16h. Đây là khung giờ ánh sáng dịu, hạn chế tình trạng ảnh bị ám vàng hoặc chói nắng.
Anh Thanh Nam (ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM) cho biết, sau khi biết đến khu vực “đường hoa” ven sông Sài Gòn, anh cùng nhóm bạn đã tranh thủ đến từ sớm để dạo mát và ghi lại những khoảnh khắc đầu năm.
Không chỉ khu vực ven ga Ba Son, tại công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), các luống hoa hướng dương nở rộ, phủ sắc vàng rực dọc lối đi bộ ven sông, thu hút đông người dân đến tham quan, chụp hình.
Vườn hoa được trồng thành từng cụm riêng, bố trí dọc theo lối đi, tạo điểm nhấn cảnh quan rõ rệt, mở rộng tầm nhìn ra mặt nước sông và các công trình phía bên kia bờ. Công tác chăm sóc, cắt tỉa được thực hiện thường xuyên, bảo đảm không gian sạch đẹp, đồng bộ.
Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh, các khu vực hoa và mảng xanh ven sông còn góp phần duy trì không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện cảnh quan đô thị. Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch, vườn hoa hướng dương tại công viên bờ sông Sài Gòn được dọn dẹp để chuẩn bị trồng lứa hoa mới, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
