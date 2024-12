(VTC News) -

Rửa mặt bằng nước lá ổi có tác dụng gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthsite cho biết, lá ổi mang lại lợi ích trong việc cải thiện và chăm sóc làn da, có thể giúp giảm mụn, sáng da hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, lá ổi chứa kali và axit folic, là nguyên liệu có thể sử dụng để chăm sóc da hiệu quả. Với các hoạt chất như isoflavonoid, axit gallic, axit ascorbic, và carotenoid, lá ổi có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và nhiễm trùng. Chất chống oxy hóa trong lá ổi hỗ trợ phục hồi tổn thương da hiệu quả.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS Hoàng Thu chỉ ra những tác dụng của nước lá ổi với da mặt như sau:

- Giúp giảm nếp nhăn: Lá ổi cũng có đặc tính loại bỏ gốc tự do mạnh hơn nhiều so với quả, khiến lá ổi trở thành giải pháp để ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, lá ổi còn có các hợp chất giúp làm săn chắc da, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

- Có thể giúp loại bỏ mụn trứng cá: Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Trung Quốc, lá ổi có đặc tính kháng khuẩn hiệu quả, đặc biệt với vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra lá ổi cũng có đặc tính chống viêm giúp làm dịu da, làm giảm sự xuất hiện của mụn.

- Giúp điều trị viêm da dị ứng:Lá ổi cũng có đặc tính chống dị ứng giúp ngăn ngừa sản xuất histamine - một hợp chất do cơ thể sản xuất để chống lại chất lạ, gây viêm và hình thành các triệu chứng dị ứng - do đó rất tốt để giúp điều trị bệnh viêm da dị ứng. Ngoài ra, lá ổi cũng có đặc tính chống viêm giúp giảm mẩn đỏ, ngứa do viêm da dị ứng gây ra.

- Giúp làm sáng các đốm (đen và đỏ) trên da: Lá ổi có các thành phần không chỉ giúp giảm viêm, tiêu diệt vi khuẩn, các hợp chất làm săn chắc trong lá ổi còn giúp loại bỏ các đốm đỏ và đen, làm sáng các vết thâm… trên da.

Nước lá ổi rất tốt cho sức khoẻ mà cũng rất tốt trong việc làm đẹp

Một số cách sử dụng lá ổi trong việc làm đẹp

Bạn có thể tham khảo các cách làm đẹp bằng nước lá ổi như sau:

Sử dụng lá ổi làm sáng da

Thành phần:

Lá ổi non

Một chút nước

Cách thực hiện:

- Xay nhuyễn lá ổi non trong nước thành hỗn hợp sệt (có thể thêm vào hỗn hợp một ít sữa chua).

- Rửa mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt dịu nhẹ, rồi xông hơi mặt trong 5 phút (nếu có thể) để mở lỗ chân lông.

- Đắp đều hỗn hợp lá ổi tươi lên mặt, để khô hoàn toàn, rồi rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

- Thực hiện 2-3 lần một tuần trong khoảng một tháng để thấy thấy làn da sáng hơn, hạn chế nếp nhăn…

Lưu ý, mặt nạ lá ổi này có tác dụng kích thích, thư giãn trên da, điều này là bình thường. Tuy nhiên, đối với người có làn da nhạy cảm, hãy thử nghiệm trước khi sử dụng.

Sử dụng lá ổi trị viêm da dị ứng

- Dùng lá ổi khô, vò nát cho vào nồi, đổ nước đun sôi cho đến khi nước chuyển sang màu nâu (cô đặc hơn).

- Để dung dịch nguội, sau đó dùng bông gòn thoa dung dịch lên mặt hoặc vùng da muốn điều trị. Thoa kỹ lên mặt và để trong khoảng 15 phút, sau đó bạn có thể rửa mặt bằng nước thường.

- Thực hiện 2 lần/tuần.

Ngoài ra, có thể lấy dung dịch nước đun lá ổi khô cho vào bồn tắm rồi ngâm mình trong đó, giúp giảm ngứa và mẩn đỏ, giảm cảm giác khó chịu do viêm da dị ứng.

Rửa mặt hàng ngày bằng nước lá ổi

Bên cạnh việc thực hiện một trong hai cách trên, bạn đừng quên sử dụng nước lá ổi để rửa mặt hàng ngày thay cho sữa rửa mặt. Không chỉ giúp hỗ trợ loại bỏ và ngăn ngừa mụn tốt, mà việc làm này còn có tác dụng hữu hiệu trong vấn đề làm sạch da, se khít lỗ chân lông, tăng sức đề kháng cho da khỏe mạnh.

Nguyên liệu:

2 nắm lá ổi non

1 lít nước

Cách làm: Rửa sạch lá ổi, để ráo nước rồi cho vào nồi nước đang sôi và đậy nắp lại, tiếp tục đun thêm khoảng 5 phút. Sau đó tắt bếp và để nguội, cất tủ lạnh dùng dần. Mỗi ngày 2 lần, bạn làm ướt da với nước ấm xong thì dùng nước lá ổi thoa khắp mặt và massage nhẹ nhàng trong 1 phút. Cuối cùng xả sạch lại bằng nước mát.

Ngoài ra, có thể sử dụng lá ổi để trị viêm da dị ứng. Nghiền nát lá ổi khô và cho vào bồn nước ấm. Ngâm mình trong nước lá ổi có thể làm dịu cơn ngứa, giảm mụn, mẩn đỏ từ đó làm giảm tình trạng viêm da hiệu quả.