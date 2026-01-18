Rơi máy bay Indonesia: Tìm thấy nạn nhân đầu tiên, cứu hộ vô cùng khó khăn

Hiện đội cứu hộ Indonesia đang chia ra nhiều nhóm để tìm kiếm các khu vực khác nhau có các mảnh vỡ máy bay.

Theo một nhóm trên đỉnh núi, vào lúc gần 15h chiều nay (giờ địa phương), đã báo cáo tìm thấy một nạn nhân, trong một khe núi, trong khi một nhóm khác cũng tìm thấy một số mảnh vỡ máy bay, bao gồm các bộ phận của khung và ghế ngồi, xác định được vị trí động cơ máy bay dựa trên báo cáo trực quan từ hiện trường. Hiện chưa có xác nhận về tình trạng nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm máy bay và nạn nhân vụ rơi máy bay. Ảnh: Basarnas.

Chiếc máy bay cánh quạt ATR 42-500 do Hãng hàng không Indonesia (Indonesia Air Transport) vận hành đang trên đường từ Yogyakarta đến thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi. Máy bay biến mất ngay sau khi được trạm kiểm soát không lưu hướng dẫn điều chỉnh hướng tiếp cận.

Chiếc máy bay, chở theo 8 thành viên phi hành đoàn và 3 người từ Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia, được cho là đã chệch hướng khỏi đường tiếp cận Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin.

Hiện lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gặp mưa lớn và sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế chỉ khoảng 5m trên đỉnh núi. Các hoạt động tìm kiếm đang được thực hiện, nhưng sẽ ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của tất cả nhân viên và sự phối hợp giữa các đơn vị.