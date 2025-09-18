Lỗi camera nghiêm trọng trên iPhone 17 Pro và iPhone Air, Apple tung bản vá gấp

(VTC News) -

Apple đang lên kế hoạch phát hành bản sửa lỗi cho lỗi camera trên iPhone Air và iPhone 17 Pro. Phóng viên Henry Casey của CNN đã phát hiện ra sự cố này trong bài đánh giá iPhone Air khi chụp ảnh tại một buổi nhạc hội, với bức ảnh xuất hiện phần khuyết màu đen và vệt trắng.

Hình ảnh chụp bị lỗi với ô đen và vệt trắng xuất hiện trên phần màn LED sân khấu. (Ảnh: Henry Casey)

Theo đó, cứ 10 hình ảnh được chụp bằng ‌iPhone Air‌ hoặc ‌iPhone 17 Pro‌ thì có một hình ảnh xuất hiện "các phần nhỏ bị tối đen, bao gồm các ô và một phần các đường ngoằn ngoèo màu trắng" hiển thị trên bảng LED tại sự kiện.

Apple đã nói với Casey rằng đây là sự cố có thể xảy ra trong "những trường hợp rất hiếm khi màn hình đèn LED cực kỳ sáng và chiếu trực tiếp vào camera". Apple đã có bản sửa lỗi và dự kiến ​​phát hành trong bản cập nhật phần mềm sắp tới.

Tuy nhiên, hãng "Táo khuyết" chưa cung cấp cụ thể mốc thời gian phát hành bản cập nhật phần mềm.

iPhone 17 Pro sở hữu cụm camera bao gồm ống kính chính 48MP Fusion Main với khẩu độ ƒ/1.78, hỗ trợ chống rung quang học dịch chuyển cảm biến thế hệ thứ hai và Focus Pixels 100%, cho ảnh chi tiết. Ngoài ra, máy còn sở hữu ống kính Ultra Wide 48MP với trường nhìn 120° và camera Telephoto 48MP thiết kế tetraprism, mang đến khả năng zoom lên đến 8x và zoom kỹ thuật số tối đa 40x.

Hệ thống 3 camera trên iPhone 17 Pro. (Ảnh: Apple)

Trong khi đó, iPhone Air chỉ sở hữu 1 camera 48MP Fusion. Tuy nhiên, ống kính chính tùy chỉnh hỗ trợ tiêu cự 28mm và 35mm, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn để căn chỉnh khung hình. Người dùng có thể phóng to chủ thể hơn với Telephoto 2x chất lượng quang học.

iPhone Air là mẫu mỏng nhất trong lịch sử của Apple, chỉ có 1 camera sau. (Ảnh: Reuters)

Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường bán điện thoại Apple sớm nhất thế giới (cùng thời điểm với Mỹ). Theo đó, iPhone mới đến tay người mua từ 8h ngày 19/9 với các mẫu điện thoại iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro/Pro Max.