Rò rỉ mới nhất về Samsung Galaxy S25: Không có khe SIM?

(VTC News) -

Theo Android Headlines, trái với đồn thổi trước đó, Samsung sẽ vẫn tiếp tục ra mắt chiếc Galaxy S25 Plus vào năm tới, bên cạnh mẫu thường và mẫu Ultra. Theo video render mới nhất được tiết lộ bởi Onleaks, mẫu Galaxy S25 Plus sẽ có thiết kế đi theo Galaxy Z Fold 6, đặc biệt với phần cạnh phẳng, vuông vắn và camera có viền.

Bản render 360 độ chiếc Samsung Galaxy S25 Plus.

Một điều đặc biệt là trong bản render này, chúng ta không thấy khe SIM ở vị trí cạnh dưới chiếc máy như dòng Samsung Galaxy S24. Android Headlines nhận định chưa chắc Samsung Galaxy S25 sẽ loại bỏ khe SIM, tuy nhiên vẫn không loại trừ khả năng một số phiên bản, nhất là được bán ở thị trường Mỹ có thể hoàn toàn chuyển sang eSIM.

Cũng theo rò rỉ mới nhất, Samsung Galaxy S25 Plus sẽ tiếp tục sở hữu viên pin dung lượng 4.900 mAh. Điều này có nghĩa là thời lượng pin có thể sẽ tương tự như Galaxy S24 Plus trừ khi bộ xử lý và màn hình có hiệu suất năng lượng cao hơn nhiều.

Về năng lực xử lý, đang có kỳ vọng Galaxy S25 Plus sẽ sở hữu chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, sẽ được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon vào tháng tới tại Maui. Tuy nhiên, cũng có tin đồn rằng các mẫu không phải Ultra có thể sẽ được trang bị Exynos 2500 tại một số thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ hay một số nước châu Âu như S24. Chip này sẽ được kết hợp với RAM 12 GB và có khả năng là dung lượng cơ bản 256 GB.

Galaxy S25 Plus cũng được đồn đoán sẽ tiếp tục sử dụng màn hình 6,7 inch (về mặt kỹ thuật là 6,65 inch nhưng có thể sẽ được làm tròn cho mục đích marketing). Màn hình này sẽ là LTPO và có thể thay đổi tốc độ làm mới từ 1Hz thành 120Hz tùy vào nhu cầu. Kích thước cũng xấp xỉ 158,4 x 75,7 x 7,3 mm, hơi khác biệt về chiều rộng và chiều cao so với Galaxy S24 Plus, và mỏng hơn khoảng 0,4 mm.

Dự đoán, dòng Samsung Galaxy S25, gồm phiên bản cơ bản, Galaxy S25 Plus và S25 Ultra sẽ ra mắt vào cuối tháng 1 năm 2025, ít nhất là sau sự kiện CES kết thúc hôm 10/1.