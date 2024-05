Quý 1/2024, công ty chứng khoán ‘bỏ túi’ cả nghìn tỷ đồng

(VTC News) -

Nhiều công ty chứng khoán đã có báo cáo tài chính quý 1/2024 với nhiều sắc thái khác nhau, đa số các doanh nghiệp đều có lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận giảm mạnh.

Các công ty chứng khoán đã có báo cáo tài chính quý 1/2024 đầy lạc quan. (Ảnh: Ngọc Thắng)

6 công ty có lợi nhuận giảm bao gồm: APG Securities, KS Securities, VPBank Securities, Phú Hưng Securities, Asean Securities và Agriseco.

Cụ thể, APG Securities có lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2024 chỉ 6 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm 2023. KS Securities có lợi nhuận trước thuế là 27 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. VPBank Securities có lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Mỹ Hưng Securities có lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 giảm 37%, từ mức 25 tỷ đồng xuống còn 16 tỷ đồng. Asean Securities cũng giảm 28%, từ mức 20 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng. Công ty Agriseco cũng giảm 20%, từ mức 55 tỷ đồng xuống còn 44 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là lợi nhuận trước thuế của Trí Việt Securities và VIX Securities với mức tăng trưởng lên đến 4 con số.

Cụ thể, trong quý 1/2024, lợi nhuận trước thuế của Trí Việt Securities đã tăng 2.400%, từ mức 2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái đã tăng lên 48 tỷ đồng. VIX Securities có lợi nhuận trước thuế trong quý 1 đạt 202 tỷ đồng, tăng gần 1.700% so với cùng kỳ năm ngoái (12 tỷ đồng).

Một số công ty chứng khoán có lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng, thâm chí là hàng nghìn tỷ. (Ảnh: Duy Hiệu)

Các “ông lớn” chứng khoán như SSI, TCBS, VNDirect, VPS vẫn có sự tăng trưởng tốt với lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 tăng từ 53% - 334% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, TCBS có lợi nhuận trước thuế lên tới 1.160 tỷ đồng, tăng 159% và SSI có lợi nhuận trước thuế đạt 943 tỷ đồng, tăng 53%.

VNDirect có lợi nhuận trước thuế lên tới 767 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ năm 2023. VPS có lợi nhuận trước thuế đạt 631 tỷ đồng, tăng 332% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhiều công ty chứng khoán cũng đã có quý kinh doanh đầy thắng lợi như: VietinbankSC lợi nhuận trước thuế tăng 822% so với cùng kỳ năm 2023, SHS tăng 767%, DSC tăng 429%, HD Securities tăng 295%.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp bị lỗ trong quý 1/2023 cũng đã có lãi trong quý 1 năm nay. Điển hình như Công ty CP Chứng khoán Everest, từ lỗ 44 tỷ đồng sang có lãi 19 tỷ đồng; Công ty CP Chứng khoán Pinetree Securities, từ lỗ 3 tỷ đồng sang có lãi 12 tỷ đồng.