(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan - Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/11.

Ông Abdullah II Ibn Al Hussein sinh ngày 30/1/1962, đã kết hôn và có bốn người con.

Quốc vương Jordan sắp thăm Việt Nam.

Ông từng theo học tại Học viện Quân đội Hoàng gia Sandhurst (Anh) vào năm 1980, sau đó tiếp tục học tại Cao đẳng Pembroke, Đại học Oxford (Anh) năm 1982, và Đại học Georgetown (Mỹ) trong giai đoạn 1987–1989.

Từ 1981 đến 1993, ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Jordan; sau đó giữ chức Phó Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan từ 1993 đến 1994, rồi trở thành Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan trong giai đoạn 1994–1999. Kể từ năm 1999 đến nay, ông là Quốc vương của Vương quốc Jordan.

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Hashemite Jordan được thiết lập vào ngày 9/8/1980. Hiện nay, Đại sứ quán Jordan tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam, trong khi Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kiêm nhiệm Jordan.

Về quan hệ chính trị, hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao trong nhiều thời kỳ. Phía Việt Nam đã có các đoàn thăm Jordan, gồm: Đặc phái viên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Đông Giang (1982), Phó Thủ tướng Phan Văn Khải (1997), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2000) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu (12/2022). Phía Jordan cũng có Hoàng hậu Noor Al-Hussein sang thăm Việt Nam vào tháng 10 năm 1999.

Trong lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 188,138 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 180,526 triệu USD, chủ yếu là nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải, sản phẩm hóa chất, gỗ, nhựa, thiết bị và phụ tùng. Các mặt hàng nhập khẩu từ Jordan gồm sản phẩm dệt may, phân bón và hóa chất. Tính đến tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1 triệu USD, xếp thứ 108 trên 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Hiện Việt Nam chưa có dự án đầu tư nào tại Jordan.

Hai nước chưa thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị và Ủy ban hỗn hợp, song vẫn duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, bao gồm: Hiệp định về vận chuyển hàng không (11/1994) và Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hashemite Jordan về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại (23/3/1997).

Vương quốc Hashemite Jordan có thủ đô là Amman và quốc khánh vào ngày 25/5/1946, đánh dấu ngày tuyên bố độc lập. Nằm ở Đông Nam Địa Trung Hải, Jordan giáp Syria ở phía Bắc, Iraq ở phía Đông Bắc, Ả-rập Xê Út ở phía Đông Nam và Israel ở phía Tây. Quốc gia này có diện tích 89.342 km².

Jordan có khí hậu đặc trưng vùng sa mạc, mùa hè nóng và nhiều cát bụi, với nhiệt độ tại các cao nguyên và thung lũng có thể lên tới 49°C; mùa đông lạnh, khô, nhiệt độ có thể xuống 7°C và một số nơi có tuyết. Mùa mưa kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4, với lượng mưa trung bình 200–600 mm.

Tính đến năm 2024, Jordan có dân số khoảng 11,44 triệu người, trong đó người Ả-rập chiếm đa số. Cụ thể, người Jordan chiếm khoảng 69,3%, người Syria 13,3%, người Palestine 6,7%, người Ai Cập 6,7%, người Iraq 1,4%... Ngôn ngữ chính thức là tiếng Ả Rập, song tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp và thương mại.

Đơn vị tiền tệ của nước này là Dinar Jordan (Jordanian Dinar), với tỷ giá năm 2024 khoảng 1 USD = 0,71 Dinar. Theo IMF (2024), tổng GDP của Jordan đạt 53,43 tỷ USD, GDP bình quân đầu người là 4.690 USD.

Về tôn giáo, phần lớn dân số theo Đạo Hồi (97,1%), chủ yếu là người Sunni. Vương quốc được chia thành 12 tỉnh, và nội các do Quốc vương chỉ định dựa trên sự tư vấn của Thủ tướng.