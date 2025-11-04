Quốc vụ khanh Thụy Điển thăm Việt Nam, thảo luận hợp tác dự án đường sắt Bắc Nam

(VTC News) -

Theo Đại sứ quán Thụy Điển, từ ngày 2-4/11, bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thụy Điển tới thăm Việt Nam với trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng bền vững. Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thụy Điển trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hạ tầng.

Chuyến thăm cũng là kế thừa kết quả hợp tác quan trọng từ Thỏa thuận Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực được ký kết trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025, nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp tới thăm Việt Nam.

Cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh

Với chủ đề “Xây dựng cảng xanh và đường sắt hiện đại”, đoàn gồm các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Thụy Điển có các buổi làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, đối tác kỹ thuật và nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam. Nội dung thảo luận tập trung vào cơ hội hợp tác trong phát triển đường sắt, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cũng như chuyển đổi xanh trong hệ thống cảng biển và phát triển cảng mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Modig cũng gặp gỡ đại diện của hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam – minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của Thụy Điển trong hỗ trợ quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

“Việt Nam là một đối tác năng động và có tầm nhìn xa của Thụy Điển trong khu vực,” ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, chia sẻ. “Từ hạ tầng thông minh đến đổi mới kỹ thuật số, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển những giải pháp xanh, cạnh tranh và toàn diện. Thụy Điển và Việt Nam có tiềm năng lớn để cùng định hình một tương lai bền vững, linh hoạt và dựa trên tri thức".

Một buổi làm việc của đoàn.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hợp tác học thuật

Tại Hà Nội, bà Modig giới thiệu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thụy Điển tại sự kiện Ngày Erasmus+ và Horizon Europe, do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Theo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2025 do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Thụy Điển xếp thứ hai trên tổng số 130 nền kinh tế – khẳng định vị thế hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, các triển lãm giáo dục được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhằm thu hút sinh viên Việt Nam du học châu Âu, với sự tham gia của chín trường đại học Thụy Điển.

Thụy Điển và Việt Nam có truyền thống hợp tác lâu dài trong trao đổi học thuật, di chuyển sinh viên và nghiên cứu chung. Chẳng hạn, Viện Karolinska đã ký bốn biên bản ghi nhớ với các cơ sở đào tạo Việt Nam và hỗ trợ 65 nghiên cứu sinh Việt Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Mùa thu năm 2025, 300 sinh viên Việt Nam đã được nhận vào các trường đại học Thụy Điển; trong đó, 11 sinh viên nhận Học bổng Chuyên gia Toàn cầu của Viện Thụy Điển (SISGP), 8 sinh viên nữ được trao Học bổng Nữ tiên phong trong lĩnh vực STEM, cùng nhiều học bổng khác trong các chương trình về công nghệ khí hậu và khởi nghiệp.

Các hoạt động song phương chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến công tác, bà Modig cũng sẽ thăm thành phố Hải Phòng, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố, gặp gỡ các doanh nghiệp Thụy Điển đang đầu tư tại địa phương, và tham quan nhà máy ô tô điện VinFast.

Nhiều công ty Thụy Điển hiện là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của VinFast. ABB đã cung cấp hơn 1.000 robot công nghiệp, Atlas Copco cung cấp các giải pháp máy nén khí, và SKF cung cấp vòng bi. Những hợp tác này cho thấy niềm tin và năng lực kỹ thuật cao mà doanh nghiệp Thụy Điển mang lại cho ngành sản xuất đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.