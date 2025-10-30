Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hai nước đã thảo luận nhiều nội dung và đề xuất thiết thực những chủ đề hợp tác thuộc 3 lĩnh vực quan trọng: Tài chính, công nghệ và năng lượng. Các ý kiến đều nhất trí cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và hoàn toàn khả thi nếu hai bên có cơ chế, chính sách và sự đồng hành kịp thời. Điều đó cho thấy, tiềm năng và dư địa hợp tác của hai bên là rất lớn.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động phức tạp, khó đoán định không chỉ về địa chính trị mà còn về kinh tế, thương mại, đồng thời cũng xuất hiện nhiều cơ hội và thách thức mới; khẳng định bằng nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã duy trì sự ổn định toàn diện và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư chia sẻ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, dựa trên ba trụ cột - độc lập tự cường, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Để đạt được điều đó thì tăng trưởng kinh tế từ năm 2026 trở đi phải đạt được ít nhất 10%/năm trở lên.

Bày tỏ đây là mục tiêu rất thách thức, Tổng Bí thư tin tưởng sẽ đạt được. Bởi Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ, cần cù sáng tạo, có khát vọng vươn lên; có bạn bè quốc tế, thị trường, sự hợp tác của những người bạn, trong đó có những người bạn, doanh nghiệp Anh. Trong tiến trình đó, Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của mọi chính sách phát triển.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam kiên định đường lối phát triển bền vững, kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Đó là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hướng từ rất sớm: "Phát triển là để con người được sống ấm no, hạnh phúc và để đất nước ta góp phần xứng đáng vào nền hoà bình và tiến bộ của nhân loại". Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa,Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Vương quốc Anh, một đối tác chiến lược, có vai trò quan trọng trong cấu trúc hợp tác toàn cầu.

Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Anh đã không ngừng được củng cố và phát triển; đồng thời, cùng chia sẻ nhiều giá trị chung. Đề cao hòa bình, thượng tôn pháp luật, thương mại tự do và phát triển bền vững. Trong đó, thương mại và đầu tư, một trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước, đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng mạnh mẽ và quan trọng để lãnh đạo hai bên vừa qua đã cùng nhau thống nhất nâng tầm quan hệ thành Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là một bước tiến lớn, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Về hợp tác trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Tổng Bí thư gợi mở, hai bên có thể tập trung vào ba hướng hợp tác trọng điểm: phát triển tài chính xanh và thị trường carbon, thông qua chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro, xây dựng khung pháp lý và cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh; Việt Nam mong muốn học hỏi và áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất từ hệ thống tài chính London - trung tâm tiên phong của thế giới về tài chính khí hậu. Hợp tác trong FinTech và ngân hàng số, nơi Việt Nam đang có tiềm năng phát triển vượt bậc nhờ dân số trẻ và tốc độ chuyển đổi số nhanh; mong muốn cùng các tổ chức của Anh phát triển công nghệ thanh toán thông minh, trí tuệ nhân tạo trong tài chính và quản trị dữ liệu an toàn - hướng tới một nền tài chính hiện đại và minh bạch. Phát triển nhân lực tài chính quốc tế, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và liên kết giữa các trung tâm tài chính lớn.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định như một đột phá chiến lược, là động lực chính góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Với tư cách là quốc gia có nền khoa học công nghệ hàng đầu châu Âu về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo và sự phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương giữa hai nước, Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam xác định Vương quốc Anh đã, đang và sẽ luôn là một trong các đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo, năng động của Việt Nam với kinh nghiệm, công nghệ, nghiên cứu và quản trị của Anh sẽ tạo nên sức bật mới cho hợp tác giữa hai nước trong kỷ nguyên công nghệ. Việt Nam sẵn sàng trở thành đối tác đáng tin cậy và năng động - nơi công nghệ Anh có thể lan toả, phát triển và cùng tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước cũng như cho khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với tương lai nhân loại.

Tại Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, kiên định với cam kết tại COP26 và COP28.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam không xem năng lượng tái tạo chỉ là một ngành kinh tế, mà là nền tảng của an ninh năng lượng, của phát triển bền vững và của tương lai xanh cho thế hệ sau. Mỗi dự án hợp tác trong lĩnh vực này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Anh và khẳng định rằng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là hai mục tiêu luôn song hành cùng nhau.

Đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hai nước, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị tại Hội nghị, đồng thời chủ động trao đổi với phía Anh để cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, thỏathuận hợp tác trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp hai nước sớm trở thành những người tiên phong trong hợp tác đổi mới, cùng liên kết chuỗi giá trị, chia sẻ chuẩn mực ESG4, và lan toả tinh thần phát triển xanh, trách nhiệm xã hội và thịnh vượng.

Chính phủ hai nước, các bộ, ngành và địa phương - trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình - tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho các doanh nghiệp; đồng thời, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và minh bạch, khuyến khích các hình thức hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, hoàn thiện thể chế, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nói chung; khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sang Anh, để mối quan hệ hai chiều ngày càng thực chất và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư tin tưởng, Việt Nam và Anh sẽ không chỉ là những đối tác, mà còn là những người bạn tin cậy, chân thành, cùng chung tay vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững.