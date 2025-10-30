Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Nghị quyết được thông qua với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Kết quả này một lần nữa khẳng định sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với chính sách cấm vận đơn phương kéo dài hơn sáu thập kỷ qua đối với Cuba.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và phát biểu của Bộ trưởng ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nêu rõ các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính phi lý của Hoa Kỳ đã và đang cản trở nghiêm trọng quyền phát triển, tiếp cận y tế, giáo dục và lương thực của người dân Cuba, gây thiệt hại cho kinh tế Cuba hơn 7,5 tỉ USD trong giai đoạn tháng 3/2024 – tháng 2/2025, tăng gần 50% so với năm trước đó.

Tại phiên thảo luận toàn thể, nhiều nước và nhóm nước mạnh mẽ phê phán các biện pháp bao vây, cấm vận đối với Cuba, coi đó là hành vi đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách bất công và lỗi thời này, đồng thời đưa Cuba khỏi danh sách “các quốc gia bảo trợ khủng bố”.

Phát biểu tại cuộc họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba, nhấn mạnh mọi biện pháp cấm vận Cuba cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện.

Dẫn chứng bài học kinh nghiệm sau 30 năm chấm dứt cấm vận và bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, đại diện Việt Nam coi đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của đối thoại, hoà giải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cả hai bên, mong muốn tinh thần và tầm nhìn đó sẽ định hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba trong tương lai gần.

Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Cuba giữ vững độc lập, chủ quyền, thực thi quyền tự quyết và quyền phát triển; nhấn mạnh việc thông qua nghị quyết thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc không chỉ thể hiện tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế đối với Cuba, mà còn khẳng định lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và lương tri của nhân loại.

Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Hoa Kỳ đối với Cuba” lần đầu tiên được đưa ra xem xét và thông qua tại Khóa họp thứ 47 của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1992. Nghị quyết khẳng định các nguyên tắc về quyền bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; kêu gọi tất cả các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng các biện pháp bao vây, cấm vận không phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; nhấn mạnh việc tôn trọng quyền tự do thương mại và hàng hải.