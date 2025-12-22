Quốc lộ 14B nát như tương, dân ngao ngán dự án cải tạo gần 780 tỷ thi công ì ạch

Thời gian qua, Quốc lộ 14B thuộc địa phận TP Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông không khỏi bất an.
Theo ghi nhận, Quốc lộ 14B đoạn từ nút giao Túy Loan đến giáp xã Đại Lộc, mặt đường xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, nhiều đoạn nát như tương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
"Mùa nắng thì bụi bay mù mịt; mùa mưa thì mặt đường sình lầy, đọng nước, nếu lái xe máy thiếu quan sát sẽ rất dễ té ngã. Cách đây 2 năm, dự án nâng cấp tuyến đường được triển khai, người dân trong vùng dự án ai cũng khấp khởi mừng, nào ngờ mấy năm nay việc thi công cứ ì à ì ạch, chẳng biết đến bao giờ mới hoàn thành" - ông N.H.S. (người dân địa phương) ngao ngán.
Theo tìm hiểu của PV, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có chiều dài hơn 7,5km, triển khai trên địa bàn 3 xã: Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 430 tỷ đồng và ngân sách thành phố trên 357 tỷ đồng.
Dự án được khởi công vào cuối năm 2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 hoặc chậm nhất là quý I/2026. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, dự án đang chậm tiến độ, khả năng hoàn thành cuối năm là không thể.
Sở Xây dựng nêu ra 3 nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Trong đó, việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có chiều dài hơn 7,5km nhưng khối lượng giải tỏa rất lớn, do dân cư sinh sống dày đặc hai bên đường, với tổng cộng 1.082 hồ sơ phải xử lý.
Đến thời điểm hiện tại, còn 75 hồ sơ chưa hoàn tất. Thành phố và các địa phương đã thống nhất sẽ bàn giao dứt điểm mặt bằng trong năm nay để phục vụ thi công. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thẳng thắn cho rằng năng lực thi công của nhà thầu còn hạn chế, góp phần làm tiến độ dự án bị kéo dài.
Về vốn đầu tư dự án, Sở Xây dựng khẳng định không tăng chi phí xây lắp, song chi phí giải phóng mặt bằng tăng so với dự tính trước đó. Nguyên nhân tăng là do thành phố điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ người dân. Thành phố đã báo cáo và được Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất. Sở Tài chính cũng đã tham mưu trình HĐND thành phố bố trí bổ sung vốn bồi thường vào kinh phí xây dựng dự án.
Bình luận