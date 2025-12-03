Nhiều lần bị 'tuýt còi' do chậm tiến độ, nút giao 3.400 tỷ TP.HCM hiện ra sao?

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu tháng 12, công trường nút giao An Phú (TP.HCM) bước vào giai đoạn tăng tốc. Ở nhiều mũi thi công, bê tông mới được đổ, các dầm thép nối dài từng mét, hiện rõ hình hài của một nút giao quan trọng đang dần thành hình.