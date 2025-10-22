Dự án nâng cấp quốc lộ 28B thi công ì ạch, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Ngày 22/10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ, làm việc với chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B sau khi báo chí phản ánh tình trạng thi công ì ạch, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đây cũng là con đường huyết mạch, trọng yếu kết nối biển xanh với đại ngàn Lâm Đồng và tháng 3/2026, sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa.

Sau buổi kiểm tra, ông Mười nhấn mạnh: "Nếu trong tháng 10, tháng 11 mà công trình này không có chuyển biến rõ rệt như kế hoạch thì tôi sẽ là người ký văn bản đề nghị thay chủ đầu tư".

Ông cũng nêu rõ, nếu nhà thầu nào thấy yếu thì đề nghị chủ đầu tư thay thế nhà thầu, để tập trung thêm cho công trình.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bìa trái) kiểm tra thực tế tình hình thi công, nâng cấp quốc lộ 28B.

Công trình khởi công tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025 và hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án trong năm 2026. Đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B đã thi công cấp phối đá dăm đạt 44/62 km; thảm bê tông nhựa chặt được khoảng 37/62 km.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), nhiều đoạn đã được địa phương bàn giao mặt bằng nhưng tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân là do tại một số đoạn tuyến, đơn vị thi công chưa bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường.

Nhiều đoạn trên quốc lộ 28B vẫn còn ngổn ngang.

UBND tỉnh Lâm Đồng là đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng. Đến nay, khâu giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 62/68 km, đạt 91,17%.

Theo chỉ đạo mới nhất, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B phải hoàn thành trước 31/12/2025.

Qua kiểm tra thực tế công trình và làm việc với chủ đầu tư, ông Mười nhấn mạnh đây là con đường động lực "quyết định thành bại của Lâm Đồng trong năm 2026". Tuy nhiên, tiến độ dự án quá chậm, không đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Để dự án hoàn thành trước mốc thời gian Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu, ông Mười đề nghị chủ đầu tư cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương xây dựng một kịch bản cụ thể, từng mốc thời gian công việc ngay trong tuần này. Đối với các nhà thầu, nếu thiếu nhân lực, máy móc, ông Mười đề nghị cần có phương án bổ sung.

Theo ông Mười, qua khảo sát, làm việc trực tiếp thì khối lượng mặt bằng chưa giải phóng không phải lớn, địa phương sẽ sớm xử lý dứt điểm. Tỉnh Lâm Đồng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên về công trình này. Lâm Đồng sẽ đồng hành cũng chủ đầu tư mọi lúc mọi nơi trên công trình.

Trước đó, Báo Điện Tử VTC News có bài "Người dân ‘nín thở’ khi đi qua đường kết nối biển xanh - đại ngàn Lâm Đồng" về quốc lộ 28B nối Phan Thiết và Đà Lạt là con đường huyết mạch của Lâm Đồng nhưng đến nay dự án cải tạo, nâng cấp đường này vẫn ngổn ngang, ì ạch.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có chiều dài 68km nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường ngắn nhất nối liền biển Phan Thiết với xứ sở ngàn hoa - Đà Lạt. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng theo tuyến thi công đã bàn giao được 62km, còn lại 6km.

Ghi nhận thực tế, đến nay nhiều vị trí thi công nham nhở, đất đá ngổn ngang, bụi bay mịt mù, ổ gà, ô voi tràn lan khắp nơi khiến cho người dân vô cùng ngán ngẩm mỗi khi qua đây.