Quốc hội bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn Luật Đất đai và phát triển giáo dục

Chiều tối nay, 5/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp Phiên họp thứ 51 để xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Giải quyết kịp thời những điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Cho ý kiến về dự thảo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần bám theo quan điểm, chủ trương của Đảng và tinh thần kết luận của Tổng bí thư Tô Lâm trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai để tháo gỡ những điểm nghẽn hiện tại, còn những vấn đề căn cơ chờ để sửa đất đai một cách toàn diện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp Phiên họp thứ 51.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Bên cạnh đó, phải phù hợp với mô hình chính quyền hai cập và giải quyết kịp thời các điểm nghẽn. Chúng ta không có tham vọng là Nghị quyết này giải quyết thay việc sửa đổi Luật đất đai mà chúng ta giải quyết kịp thời những điểm nghẽn hiện nay. Có thể nói Nghị quyết này ban hành chúng ta có thể triển khai cho doanh nghiệp, người dân trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền địa phương hai cấp. Thứ ba là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, chuyển đổi dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai thống nhất, tích hợp”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trong tờ trình của Chính phủ, cũng như trong báo cáo thẩm tra sơ bộ và thống nhất với đề xuất của Chính phủ sẽ bổ sung dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai vào trong chương trình lập pháp năm 2025 và sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình rút gọn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra và cơ quan có liên quan nghiên cứu bổ sung, làm rõ và 6 nhóm nội dung. Với các trường hợp nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực phát triển là cần thiết. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn nhạy cảm phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến khiếu kiện khiếu nại phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống sinh kế của người dân.

Vì vậy việc thu hồi đất chỉ nên thực hiện trong những trường hợp thật sự cần thiết vì mục đích quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, phải thực hiện tiến hành công khai, minh bạch, không làm phát sinh bất cập hoặc các vấn đề phức tạp mới trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết cho biết: “Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền cụ thể các trường hợp thuê đất trong dự thảo, đồng thời cần làm rõ cơ chế xác định giá bồi thường khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, trong đó có quy định về áp dụng giá trong bảng giá đất hay là giá thỏa thuận giữa nhà đầu tư, người có đất bị thu hồi trước đó, để bồi thường cho phần diện tích còn lại nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện”.

Về áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính nghĩa vụ tài chính và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hơn căn cứ phương pháp xác định tiền sử dụng đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cần phải đánh giá việc áp dụng giá đất theo bảng giá hệ số điều chỉnh giá đất có đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển; đồng thời đáp ứng yêu cầu tháo gỡ bất cập trong việc áp dụng bảng giá đất và giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Cần quan tâm đến xã hội hóa ngành giáo dục

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Dự thảo Nghị quyết đã quy định các nhóm chính sách như: Nhóm chính sách về phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân lực giáo dục; Nhóm chính sách về đổi mới cơ chế, chương trình và hệ thống giáo dục; Nhóm chính sách về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục; Nhóm chính sách về hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Nhóm chính sách về tài chính, đầu tư và ưu đãi nguồn lực cho giáo dục; Nhóm chính sách về tổ chức và quản trị hệ thống giáo dục…

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hoá và Xã hội cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 96 theo hướng quy định rõ tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo bảo đảm tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó chi đầu tư 5% và chi cho giáo dục đại học 3% đúng theo tinh thần Nghị quyết 71.

Như vậy, quy định tại khoản 1 về việc ngân sách nhà nước ưu tiên cao cho giáo dục là chưa sát với tinh thần Nghị quyết 71 của Trung ương và chưa rõ cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội; việc phân bổ ngân sách cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo sứ mạng, mục tiêu, định hướng, chất lượng và hiệu quả, trùng lặp với quy định của các dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) hiện đang trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp Phiên thứ 51, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Do vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc, chỉ quy định nội dung chính sách đặc thù chưa được pháp luật quy định. Đồng thời, nghiên cứu thể chế hóa cơ chế vượt trội nhằm khuyến khích, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Thường trực Ủy ban Văn hoá và Xã hội cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế bổ sung nguồn vốn tín dụng, mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi cho người học theo hướng bổ sung đối tượng, nâng mức cho vay và đổi mới phương thức hoàn trả, không để học sinh, sinh viên nào bỏ học vì điều kiện tài chính; nghiên cứu cơ chế cho phép cơ sở giáo dục đại học đã tự chủ được tự quyết định chính sách đãi ngộ chi trả từ nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước đối với giảng viên, nhà khoa học của đơn vị.

Phát biểu về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần lưu ý đến tính khả thi của chính sách. Theo đó, các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Tài chính đánh giá tác động nguồn lực ngân sách, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo, chính sách ưu tiên dành trụ sở, cơ quan dôi dư sắp xếp cho giáo dục theo đúng yêu cầu.

Dự thảo Nghị quyết cần tập trung vào một số cơ chế, chính sách thật sự đặc thù, vượt trội. Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo Nghị quyết, để tránh trùng lặp với các cơ chế, chính sách được thể hiện tại dự thảo Luật, Chương trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu kỹ làm rõ địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ các Hội đồng kỹ năng nghề trong các lĩnh vực trọng điểm; nội dung thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2; cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn về nâng cao năng lực số, bố trí đủ nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, phổ cập ứng dụng công nghệ trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Nghị quyết cần quan tâm đến xã hội hóa ngành giáo dục, song song với đó là việc quản lí nhằm đảm bảo nhà nước, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, tại sao có trung tâm tài chính quốc tế, mà lại không có trung tâm giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam; mong muốn, dự thảo Nghị quyết đưa nội dung này vào nhằm thu hút giáo dục chất lượng cao quốc tế vào nước ta, nhất là các ngành mới nổi như công nghệ số, chip, trí tuệ nhân tạo; đồng thời, đề nghị Chính phủ thí điểm thành lập trung tâm giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam, với nhiều cơ chế ưu đãi.

Cũng trong chiều tối nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).