Vì sao Quốc hội chưa sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10?

Chiều 17/10, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp, thay vì sửa Luật Đất đai 2024 như dự kiến ban đầu, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Trả lời báo chí về lý do Quốc hội chưa sửa đổi Luật Đất đai như dự kiến, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cho biết, Luật Đất đai 2024 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Theo bà Yến, đây là một đạo luật lớn, vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân.

"Nhiều nội dung mới của luật và hệ thống các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai đã mang tính đột phá", bà Yến đánh giá.

Tuy nhiên, bà Yến nêu rõ, từ năm 2024 đến nay, bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất khó lường. Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện cuộc cách mạng trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bối cảnh này đòi hỏi phải có những quyết sách có thể tháo gỡ ngay những bất cập để thích ứng được với bối cảnh mới với mục tiêu phát triển mới và mô hình tổ chức mới.

"Lý do chưa sửa Luật Đất đai ngay là cần có những đánh giá đầy đủ, toàn diện, đồng thời cũng phải đảm bảo được các giải pháp khi xây dựng luật, đảm bảo được tính tổng thể, căn cơ, đồng bộ và liên thông, nguyên tắc hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật. Việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới", bà Yến giải thích.

Thay vào đó, giải pháp trước mắt là ban hành một Nghị quyết để tháo gỡ ngay các vướng mắc trong bối cảnh hiện nay.

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài Chính cho rằng, nội dung này đang được Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

"Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và tạo động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao", bà Yến nói thêm.