Quên mang giấy tờ khi lái ô tô, xe máy, làm sao để không bị phạt tiền?

(VTC News) -

Những giấy tờ người dân được xuất trình trên VNeID không cần bản gốc

Theo khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 thì điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định rõ, khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

- Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Khi điều khiển phương tiện, người dân có thể xuất trình các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, ứng dụng giao thông của Bộ Công an VNeTraffic

Ngoài ra, theo Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 (01/8/2023) và Thông tư số 24 (1/7/2023), thông tin giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường… (gọi chung là giấy tờ) của người dân và phương tiện giao thông được tích hợp, cập nhật trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) sẽ có giá trị tương đương với giấy tờ bản giấy như trước đây.

Người dân có VNeID mức độ 2 có thể cập nhật hoặc hệ thống tự động cập nhật các giấy tờ gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe trên môi trường điện tử.

Vì vậy, khi điều khiển phương tiện, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, ứng dụng giao thông của Bộ Công an VNeTraffic nếu cảnh sát giao thông có yêu cầu kiểm tra. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian cho người dân và cả lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm tra, rút ngắn thời gian xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp không truy cập được ứng dụng, người dân chỉ cần cung cấp căn cước hoặc mã định danh cá nhân cho CSGT.

Hiện Cục CSGT đã có ứng dụng chuyên dụng cho CSGT và cấp phát thiết bị di động được cài đặt ứng dụng cho CSGT trên đường, phục vụ tra cứu các loại giấy tờ trên môi trường điện tử.

Ngay cả khi đã thi đậu sát hạch nhưng chưa được tích hợp lên hệ thống VNeID hoặc VNeTraffic, người dân chỉ cần có mã định danh cá nhân là CSGT có thể tra cứu trên hệ thống để xác định giấy phép lái xe, đăng ký xe...

CSGT sẽ cấp giấy phép lái xe dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong tra cứu.

Dưới đây là hướng dẫn xuất trình giấy đăng ký xe trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng không nên làm theo yêu cầu của người lạ, cài đặt ứng dụng bằng file APK hoặc nhấp vào liên kết không rõ nguồn gốc.

- Bước 2: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (bao gồm số CCCD và mật khẩu).

Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Xuất trình giấy tờ, nhập passcode hoặc vân tay để xác thực lại. Tiếp theo, người dùng chỉ cần đánh dấu vào tất cả các loại giấy tờ cần thiết (GPLX, giấy đăng ký xe, thẻ căn cước/CCCD…) rồi nhấn Xác nhận.

- Bước 4: Cung cấp thông tin các loại giấy tờ cho CSGT khi có yêu cầu kiểm tra.

Trường hợp phát hiện vi phạm giao thông, CSGT sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện tạm giữ/hoặc tước giấy tờ trên môi trường điện tử mà không cần phải tạm giữ giấy phép lái xe bản giấy). CSGT sẽ thực hiện kiểm soát, tra cứu dễ dàng giấy tờ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia.

Nếu người lái xe bị tạm giữ giấy tờ trên ứng dụng VNeID thì không được sử dụng giấy tờ bản cứng để tiếp tục tham gia giao thông.

Không tích hợp giấy tờ xe vào VNeID có bị phạt không?

Hiện nay, với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì người dân có thể tự mình tích hợp giấy tờ xe vào ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật không có quy định nào bắt buộc người dân phải tích hợp giấy tờ xe vào VNeID. Do đó, không tích hợp giấy tờ xe vào VNeID thì chắc chắn sẽ không bị phạt. Và khi chưa tích hợp thì khi tham gia giao thông, người dân sẽ xuất trình giấy tờ xe bản giấy khi CSGT kiểm tra.

Mặc dù không bắt buộc tích hợp giấy tờ, tuy nhiên nếu có điều kiện thì người dân nên đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp giấy tờ vào VNeID vì nó mang lại rất nhiều lợi ích như đã nêu ở trên.

Có được phép xuất trình giấy tờ xe bằng hình ảnh lưu trên điện thoại không?

Nếu người tham gia giao thông chỉ chụp ảnh giấy tờ và các giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mà chưa được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì sẽ bị xử phạt khi tham gia giao thông nếu không mang theo bản gốc.