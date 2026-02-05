Sau khi uống rượu bia, đi bộ về nhà vẫn có thể bị phạt tiền?

(VTC News) -

Trường hợp người đi bộ sau khi uống rượu bia sẽ bị xử phạt

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, hành vi sử dụng phương tiện giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn sẽ bị xử lý bao gồm các đối tượng sau:

Người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô; Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy; Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng; Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác.

Như vậy, mọi trường hợp người điều khiển xe trên đường mà vi phạm nồng độ cồn đều bị xử phạt nghiêm. Nếu người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, hoặc có hành vi chống đối thì bị phạt tiền ở mức kịch khung, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội như chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…

Quy định pháp luật hiện nay không quy định xử phạt người đi bộ tham gia giao thông đã uống rượu, bia. Tuy nhiên, người nào uống rượu, bia rồi đi bộ trên đường và gây ra lỗi (như vượt đèn đỏ, đi sai luật, có những hành vi mất kiểm soát tâm sinh lý… dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông) thì hoàn toàn có thể bị xử phạt.

Cụ thể, căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã quy định:

Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

(i) Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định; đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định;

(ii) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP;

(iii) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

Như vậy, dựa trên quy định trên thì trường hợp người đi bộ sau khi đã uống nhiều rượu, bia, có nồng độ cồn cao trong người dẫn đến say xỉn, không làm chủ được ý thức và hành vi của mình mà vi phạm các nguyên tắc về giao thông đã nêu trên như: leo qua dải phân cách, đi không đúng phần đường, đi bộ vượt đèn đỏ, không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT… thì sẽ bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

Trường hợp người đi bộ có nồng độ cồn nhưng vẫn còn tỉnh táo, làm chủ được ý thức, hành vi của bản thân và tuân thủ không vi phạm các quy định trên thì sẽ không bị xử phạt.

Người đi bộ sau khi đã uống nhiều rượu, bia, có nồng độ cồn cao trong người dẫn đến say xỉn, không làm chủ được ý thức và hành vi của mình mà vi phạm các nguyên tắc về giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. (Ảnh minh họa).

Người đi bộ có nồng độ cồn mà gây tai nạn cho người khác có thể phải ngồi tù

Ngoài việc bị phạt tiền thì trong trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu người đi bộ say xỉn, có nồng độ cồn mà gây tai nạn giao thông cho người khác có thể bị phạt tù theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Cụ thể, theo Mục 1 Chương XXI Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nếu người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Nếu gây ra tai nạn giao thông mà hậu quả lớn hơn có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Đi xe đạp, xe đạp điện sau khi uống rượu, bia có bị phạt nồng độ cồn không?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Theo nghị định này, không chỉ người điều khiển ôtô, xe máy... mà người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ cũng sẽ bị xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, theo điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn đối với người đi xe đạp từ năm 2025 như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Ngoài ra, cũng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, hoặc có hành vi chống đối thì bị phạt tiền ở mức cao nhất, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội như: Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng…

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm, để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm.

Vi phạm giao thông bỏ lại xe, không nộp phạt xử lý như thế nào?

Theo Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020) quy định thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định.

Nếu quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

Như vậy, trong trường hợp người vi phạm giao thông bỏ lại xe, không nộp phạt thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt sẽ tính từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

Trường hợp hết thời hạn trên mà người vi phạm vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt thì có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt bằng các hình thức như: khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản của người vi phạm; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt;...

Đối với việc xử lý phương tiện của người vi phạm bỏ lại nhưng đến thời hạn tạm giữ mà không đến nhận, thì sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020).