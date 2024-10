Quế Anh trượt top 20 Miss Grand International 2024

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand International 2024 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan tối 25/10, với màn tranh tài của 70 thí sinh. Võ Lê Quế Anh là đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi năm nay.

Dù đã có màn xuất hiện ấn tượng, Quế Anh gây tiếc nuối khi không được gọi tên vào top 20 chung cuộc.

Xuất hiện tại đêm chung kết, Võ Lê Quế Anh thuộc nhóm thí sinh cuối cùng, cô bước ra trong chiếc váy khoét éo gợi cảm. Đại diện Việt Nam catwalk tự tin, thể hiện năng lượng tươi trẻ và hô vang tên đất nước.

Quế Anh xuất hiện trong đêm chung kết.

Gần một tháng tham gia cuộc thi vướng phải một số tranh cãi ban đầu, Quế Anh vẫn nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân.

Tại bán kết, Quế Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực về kỹ năng trình diễn, thần thái tự tin. Khán giả mong chờ những bứt phá của cô trong đêm chung kết để đoạt thành tích cao nhất có thể.

Cuộc thi năm nay, người đẹp Việt Nam có mặt trong top 10 Best In Swimsuit (Trình diễn áo tắm) do khán giả bình chọn, lọt vào top 14 phần thi Grand Voice Awards (Phần thi ca hát) đồng thời lọt top 16 hạng mục Country's Power of The Year (Sức mạnh khán giả quê nhà).

Bên cạnh đó, trang phục “Khảm xà cừ” mà Quế Anh trình diễn ở đêm thi "Trang phục dân tộc" cũng đã lọt vào top 5 "Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất".

Quế Anh bứt phá trong những chặng cuối của cuộc thi.

Trước đêm chung kết, Quế Anh có những dòng tâm sự gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành, yêu thương mình trong suốt 1 tháng thi quốc tế.

Người đẹp cho rằng đó là khoảng thời gian cô có nhiều kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm và bài học quý giá mà bản thân sẽ không thể nào quên trong cuộc đời.

"Quế Anh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý vị khán giả và những ai đã luôn cổ vũ Quế Anh suốt chặng đường qua. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã yêu mến Quế Anh từ những ngày đầu tiên, từ xa lạ rồi dần mở lòng, từ cảm giác hoài nghi đến tin tưởng, từ thương rồi rất thương. Mỗi một sự thay đổi ấy đều là một món quà vô giá mà Quế Anh sẽ trân trọng suốt cuộc đời.

Miss Grand International 2024 là một giấc mơ lớn mà Quế Anh may mắn được chạm tay và chinh phục. Quế Anh biết rằng bản thân chưa tốt, vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

Thời gian tới mong khán giả cho Quế Anh thêm cơ hội trau dồi, hoàn thiện mình để có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ của một Miss Grand Vietnam. Quế Anh hứa sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự niềm tin và kỳ vọng của mọi người", người đẹp tâm sự.

Quế Anh có hành trình đáng nhớ tại cuộc thi năm nay.

Võ Lê Quế Anh (sinh năm 2001) đăng quang Miss Grand Vietnam 2024. Cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 78-62-89 cm.

Người đẹp sinh năm 2001 tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Cô từng là gương mặt quen với cộng đồng yêu nhan sắc khi lọt top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020; Á khôi Đại học Huế 2020; Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.