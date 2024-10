Quế Anh đang 'lội ngược dòng' ở những chặng cuối của Miss Grand International?

(VTC News) -

Sau gần 1 tháng diễn ra, Miss Grand International 2024 đã đi đến hồi kết. Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam vẫn luôn nhận được sự chú ý của khán giả.

Tại đêm bán kết vừa diễn ra, Quế Anh đã có màn trình diễn tự tin, hoàn thành trọn vẹn cả hai phần thi.

Trong phần trình diễn áo tắm, đại diện Việt Nam ghi điểm khi xuất hiện cùng tóc thắt bím gọn buộc cao. Trên nền nhạc sôi động, Hoa hậu sinh năm 2001 có những bước catwalk mạnh mẽ, đầy năng lượng.

Quế Anh diễn bikini tại bán kết.

Ở phần thi dạ hội, Quế Anh búi tóc cao, đánh son đỏ. Đặc biệt, cô gây ấn tượng với màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu.

Ban đầu, Quế Anh xuất hiện với chiếc váy màu đen, sau đó cô cởi bỏ lớp váy ngoài, để lộ đầm đuôi cá, xẻ tà cao. Trang phục dạ hội của Quế Anh được lấy cảm hứng từ sức mạnh và sự kiêu hãnh của ngọn lửa bừng sáng từ tro tàn.

Màn biến hoá trang phục dạ hội của Quế Anh.

Ngay sau đêm bán kết, phần thi của Quế Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nước nhà. Khán giả dành lời khen cho phần thể hiện tự tin của Quế Anh.

Trước đó, Quế Anh cũng để lại ấn tượng tốt tại phần thi "Trang phục dân tộc" diễn ra vào ngày 20/10. Cô giới thiệu đến khán giả quốc tế nghề thủ công truyền thống Việt Nam thông qua trang phục “Khảm xà cừ" của NTK Nguyễn Ngọc Tứ.

Theo kết quả từ BTC, "Khảm xà cừ" đã xuất sắc đặt chân vào Top 10 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng lọt Top 16 "Country's power of the year" (Sức mạnh của khán giả quê nhà) để tiếp tục góp mặt ở vòng bình chọn thứ hai của hạng mục này.

Quế Anh gây được ấn tượng trong phần thi "Trang phục dân tộc".

Võ Lê Quế Anh hiện đang là một trong những đại diện nhận được nhiều chú ý tại cuộc thi năm nay. Dù trước đó gặp phải một số tranh cãi không hay, tuy nhiên Quế Anh đang dần lấy lại được thiện cảm trong mắt người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp đang có màn "lội ngược dòng" ấn tượng tại cuộc thi năm nay.

Sau những màn thể hiện vừa qua, đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ có cơ hội đi sâu hơn trong chung kết.

Quế Anh liệu sẽ có cơ hội tiến sâu trong đêm chung kết?

Trước ngày đi thi quốc tế, Quế Anh từng chia sẻ bản thân “nợ khán giả một món nợ ân tình” và mong muốn dùng cuộc thi lần này để trả món nợ đó.

"Quế Anh mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả, những người yêu mến nhan sắc Việt Nam, cùng nhau tự hào hai tiếng Việt Nam. Quế Anh vẫn đang cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất tại MGI. Sau cùng, kết quả tại cuộc thi như thế nào, cảm xúc đều thuộc về khán giả.

Quế Anh hy vọng rằng với những khán giả còn hoài nghi, còn chưa yêu mến Quế Anh, lần này cho Quế Anh một cơ hội được khán giả mở lòng ủng hộ. Xin hãy xem như Quế Anh nợ quý khán giả món nợ ân tình. Quế Anh sẽ cố gắng nỗ lực, chứng minh rằng sự vị tha, đồng cảm, sự ủng hộ của khán giả trong hành trình này là xứng đáng”, cô tâm sự.

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, đăng quang Miss Grand Vietnam 2024. Cô cao 1m73, số đo 3 vòng lần lượt là 86 - 62 - 89 (cm). Mỹ nhân 23 tuổi từng đạt nhiều thành tích trên đấu trường nhan sắc cấp thành phố như Á khôi ĐH Huế 2020, Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.

Tính đến hiện tại, thành tích Quế Anh đạt được tại cuộc thi bao gồm Top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn và Top 14 phần thi Grand Voice Awards.

Đêm chung kết Miss Grand International 2024 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Bangkok, Thái Lan.