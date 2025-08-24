Chiêm ngưỡng dàn UAV hiện đại của Việt Nam tại tổng hợp luyện A80

Tại buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, lần đầu ba mẫu UAV hiện đại do Viettel nghiên cứu sản xuất được chào sân.
Ba mẫu UAV hiện đại này gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được tích hợp AI. Mỗi loại có chức năng riêng, nhưng khi phối hợp sẽ hình thành sức mạnh tác chiến toàn diện.
Các dòng UAV này do Viettel hoàn toàn làm chủ công nghệ, từ nghiên cứu, phát triển đến chế tạo trong nước.
Hiện tại bộ ba UAV đã được thử nghiệm và đưa vào quá trình huấn luyện thực tế, đánh dấu một bước đột phá quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua.
Dòng UAV trinh sát do Viettel sản xuất có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, được trang bị camera trinh sát hiện đại, với khả năng tự động trinh sát, giám sát các loại mục tiêu khác nhau từ trên mặt đất và trên biển.
Mẫu UAV cảm tử VU-C2 với chiều ngang 1,5m, dài 1,1m, trọng lượng cất cánh tối đa 8kg, thời gian hoạt động liên tục 40 phút, tốc độ tấn công mục tiêu tối đa lên đến hơn 130km/h.
Mẫu UAV cảm tử VU-C2 được trang bị đầu đạn, camera cảm biến, tích hợp AI, có khả năng tự tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn, tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy.
Dàn khí tài UAV hiện đại của Việt Nam diễu hành trên phố dưới sự phấn khích của nhiều người dân.
Qua đó, Viettel đã hình thành chuỗi năng lực UAV toàn diện: từ trinh sát, chỉ thị mục tiêu, tác chiến đa nhiệm cho đến tấn công cảm tử, tiệm cận mô hình mà các cường quốc quân sự hiện nay đang triển khai.
