Chiêm ngưỡng dàn UAV hiện đại của Việt Nam tại tổng hợp luyện A80

Ba mẫu UAV hiện đại này gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được tích hợp AI. Mỗi loại có chức năng riêng, nhưng khi phối hợp sẽ hình thành sức mạnh tác chiến toàn diện.