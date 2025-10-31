Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(VTC News) -

Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng ký công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; Bộ trưởng các Bộ Công an, Tài Chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường về việc khẩn cấp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo công điện, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực miền Trung xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân bị cô lập, có nguy cơ thiếu đói sau nhiều ngày bị ngập lũ, chia cắt giao thông.

Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm 34/40 xã, phường ở TP Huế.

Để bảo đảm cuộc sống cho người dân, không để người dân thiếu lương thực thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác. Việc này phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho Thủ tướng trong ngày 31/10.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu IV, Quân khu V và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 2 tấn lương khô), hoàn thành trong ngày 31/10.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế, theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý ngay việc hỗ trợ thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ (Cloramin B, Aquatabs...) theo đề nghị của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5 tấn CloraminB, 50.000 viên Aquatabs; TP Huế đề nghị hỗ trợ 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất benkocid). Việc này hoàn thành chậm nhất và báo cáo Thủ tướng vào ngày 1/11.

Lũ rút để lại cảnh hoang tàn trên nhiều tỉnh thành miền Trung, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm... Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ (trong đó, TP Huế đề nghị hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vaccine lở mồm long móng; 2 triệu liều vaccine cúm gia cầm).

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phối hợp với các Bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô và các vật tư để vận chuyển, xuất cấp đến các hộ gia đình được hỗ trợ, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.