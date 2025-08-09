Quảng Trị: Đại hội Đảng bộ xã không văn nghệ chào mừng, không quá 5 lẵng hoa

(VTC News) -

Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành công văn thông báo về chủ trương tiết kiệm, hiệu quả khi tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, các địa phương không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, trừ trường hợp có đoàn văn nghệ của người dân địa phương hoặc đoàn thiếu nhi chào mừng, nhưng yêu cầu phải thực hiện ngắn gọn, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tỉnh uỷ Quảng Trị yêu cầu đại hội đảng bộ cấp xã sắp tới không tổ chức văn nghệ chào mừng, có không quá 5 lẵng hoa chúc mừng. (Ảnh minh hoạ: Minh Hải)

Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu hạn chế tối đa số lượng hoa tại hội trường, số lẵng hoa tối đa không quá 5 lẵng, ưu tiên hoa chung của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hoa chung của các xã, phường trên địa bàn cấp huyện trước sắp xếp, sáp nhập; hoa chung của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ quan và chi bộ khối công an, quân sự trực thuộc Đảng ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các đảng ủy xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai, bảo đảm đại hội diễn ra đúng kế hoạch, thiết thực và tiết kiệm.

Trước đó, Thành ủy TP.HCM cũng có văn bản khẩn yêu cầu các đảng bộ phường, xã, đặc khu Côn Đảo và trực thuộc không tổ chức văn nghệ, không nhận hoa chúc mừng trong dịp Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm thực hành tiết kiệm và tránh lãng phí.

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, các đơn vị chỉ bố trí hoa chúc mừng đại hội của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đặc biệt không nhận hoa chúc mừng đại hội của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi tặng; không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng.

Việc này nhằm đảm bảo đại hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, nhất là trong bối cảnh cả nước đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại Điện Biên và các tỉnh miền núi phía Bắc.