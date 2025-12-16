Quảng Ninh dành hơn 400 tỷ đồng/năm học để hỗ trợ trên 340.000 học sinh

(VTC News) -

Tại kỳ họp lần thứ 34 (kỳ họp chuyên đề cuối năm), các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã xem xét nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031.

Nghị quyết này quy định 7 nhóm chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa/năm học cho học sinh phổ thông và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT từ năm học 2026-2027.

Quảng Ninh dành hơn 400 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh này từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031.

Hỗ trợ 360.000 đồng/trẻ/tháng tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non thường trú ở xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc ở xã đảo; đang hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng; thuộc hộ nghèo, cận nghèo; là người khuyết tật; con liệt sĩ, con Anh hùng LLVT Nhân dân, con thương binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định; có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên (gọi chung là đối tượng yếu thế và ưu tiên); hỗ trợ cơ sở giáo dục kinh phí nhân viên nấu ăn theo định mức 4,68 triệu đồng/45 trẻ/tháng, 5 điểm trường/1 định mức; kinh phí dạy hè 1,125 triệu đồng/ngày/30 trẻ mẫu giáo hoặc 20 trẻ nhà trẻ, cùng chi phí điện, nước theo định mức.

Hỗ trợ tiền ăn trưa 400.000 đồng/tháng cho học sinh tiểu học tại trường thường trú ở thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc xã đảo, các đối tượng yếu thế và ưu tiên; hỗ trợ cơ sở giáo dục kinh phí phục vụ nấu ăn theo định mức 2,34 triệu đồng/tháng/35 học sinh, 5 điểm trường/1 định mức; kinh phí quản lý học sinh theo định mức như kinh phí phục vụ nấu ăn, cùng chi phí điện, nước theo định mức.

Hỗ trợ học sinh, học viên thường trú ở trên địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc xã đảo, nhà xa trường (từ 4km trở lên đối với tiểu học, 7km trở lên đối với THCS và 10km trở lên đối với THPT hoặc phải đi học qua địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể tự đi đến trường và trở về nhà trong ngày) 936.000 đồng/người/tháng khi ăn, ở tập trung, kinh phí phục vụ nấu ăn theo định mức 2,34 triệu đồng/tháng/15 học sinh, kinh phí quản lý học sinh và điện, nước; hoặc hỗ trợ tổ chức đưa đón hằng ngày với mức tối đa 510.000-730.000 đồng/học sinh/tháng theo cấp học.

Hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông, học viên trung học phổ thông học tại cơ sở tư thục, thuộc đối tượng yếu thế và ưu tiên, hoặc thường trú tại xã Thống Nhất và trúng tuyển vào Trường THPT Thống Nhất theo chỉ tiêu hằng năm bằng mức học phí thực tế nhưng không quá 936.000 đồng/học sinh/tháng.

Hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/học sinh, học viên/tháng cho các đối tượng yếu thế và ưu tiên.

Hỗ trợ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh kinh phí đưa đón học sinh năng khiếu, vận động viên với mức không quá 500.000 đồng/học sinh/tháng.

Dự kiến, tổng kinh phí để Quảng Ninh thực hiện các chính sách nói trên là hơn 400 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 340.000 lượt trẻ em, học sinh, học viên/năm học.