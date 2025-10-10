Quảng Ngãi: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là ưu tiên hàng đầu

(VTC News) -

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ưu tiên nguồn lực, tập trung thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, bảo đảm tính kết nối giữa đô thị với nông thôn, tạo thuận lợi cho giao thương, vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dấu ấn giao thông nhiệm kỳ 2020-2025

Một trong những công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt là cầu Phước Lộc, cây cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua. Đây là tuyến giao thông mới, tuyến vành đai huyết mạch kết nối Nam – Bắc ở khu vực phía Tây trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi, đặc biệt đoạn đi qua các khu công nghiệp lớn.

Cầu Phước Lộc đưa vào sử dụng đã kết nối quốc lộ 24B với tỉnh lộ 623B, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hạ tầng, dịch vụ, đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực các xã Nghĩa Giang, Sơn Tịnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều công trình giao thông lớn tiếp tục được triển khai, mang sứ mệnh mở lối phát triển cho tỉnh. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, Quảng Ngãi đang đầu tư giai đoạn 2 của tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Tuyến đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi được khởi công vào năm 2023, với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, chiều dài gần 27 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục dọc giao thông quan trọng, kết nối nhanh, thuận lợi từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến Trung tâm hành chính của tỉnh và các địa phương phía Nam.

Trong giai đoạn này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao triển khai 61 dự án, với tổng kế hoạch vốn hơn 11 nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình quy mô lớn, có tính lan tỏa cao. Đến nay, 43 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đúng định hướng Nghị quyết số 03/2021 của Tỉnh ủy.

Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các công trình giao thông lớn

Với quan điểm “giao thông đi trước một bước”, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn như: Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đường tránh phía Tây trung tâm Quảng Ngãi.

Ngoài ra, tỉnh còn kiến nghị Trung ương đầu tư tuyến cao tốc Ngọc Hồi – Kon Tum – Pleiku, nâng cấp các tuyến quốc lộ 24, 40, 40B, 14C, đầu tư hạ tầng kết nối sân bay Chu Lai, nghiên cứu phát triển sân bay Lý Sơn, cảng hàng không Măng Đen, tuyến đường sắt kết nối vùng Tây Nguyên và hạ tầng giao thông kết nối Cửa khẩu quốc tế Bờ Y với cảng nước sâu Dung Quất.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là ưu tiên hàng đầu của Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Kon Tum (cũ) đã xác định hành lang kinh tế Đông – Tây không chỉ là trục giao thông chiến lược mà còn là động lực phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, kết nối vùng biển và miền núi. Tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum được bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và đang triển khai đầu tư, mở ra cơ hội lớn thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đặt mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các dự án có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.