Quang Hải rút lui khỏi trận Ngôi sao Đông Nam Á đấu Man Utd

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cái tên tiếp theo rút lui khỏi đội hình của ASEAN All Stars tham dự trận giao hữu với Man Utd. Trong buổi tối 7/5, Nguyễn Hai Long được công bố là cái tên thay thế đàn anh. Ba cầu thủ của Việt Nam thi đấu với Man Utd gồm Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hai Long.

Đội hình ASEAN All-Stars được lựa chọn từ toàn bộ 11 thành viên của thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, số lượng cầu thủ của mỗi quốc gia có thể khác nhau. Tuy nhiên, ngôi sao nào tham dự giải đấu vẫn phụ thuộc vào lịch thi đấu của các câu lạc bộ chủ quản.

Quang Hải rút lui khỏi đội hình ASEAN All Stars.

Nguyễn Quang Hải sẽ phải thi đấu cho CLB Công an Hà Nội ở đấu trường Cúp Quốc gia 2024/25 vào ngày 26/5. Nếu thắng Thể Công Viettel, họ chơi trận chung kết gặp đội thắng trong màn đối đầu giữa Bình Dương và Sông Lam Nghệ An. Trận chung kết diễn ra ngày 29/5. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa ASEAN All Stars và Man Utd diễn ra ngày 28/5.

Trong những ngày qua, hàng loạt cầu thủ của các quốc gia lần lượt phải nói lời chia tay với trận đấu giao hữu đáng chú ý này. Muhammad Ferrari (Indonesia), Neto Rondon (Campuchia), Nicolas Mickelson (Thái Lan) đều vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, trường hợp của Rondon gây ra nhiều tranh cãi.

LĐBĐ Campuchia cho biết họ không thể cử Neto Rondon tham gia trận đấu do cầu thủ này bị "treo giò" một trận. Tiền đạo gốc Colombia nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Campuchia. LĐBĐ Campuchia cho biết họ nhận được thông báo của FIFA về việc án phạt của Neto Rondon được áp dụng ngay cho trận giao hữu với Man Utd. Do đó, Abdel Coulibaly được lựa chọn.

Trong khi đó, truyền thông Indonesia cho biết PSSI không muốn mạo hiểm bởi họ còn 2 trận đấu rất quan trọng trong tháng 6 tại vòng loại World Cup 2026. Nếu giành chiến thắng trước Trung Quốc và Nhật Bản, đội bóng xứ vạn đảo vẫn có thể giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Do đó, không trụ cột nào của đội tuyển Indonesia được đá giao hữu với Man Utd.