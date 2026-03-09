Quán quân được ví như hoa hậu của 'Học viện cải lương 2024' giờ ra sao?

(VTC News) -

Biện Thuy tên đầy đủ là Biện Thị Kim Thuy, sinh năm 2002 tại Cà Mau. Nữ nghệ sĩ trẻ tốt nghiệp cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại học Văn Hiến. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương nên cô đã tiếp xúc và nuôi dưỡng tình yêu dành cho môn nghệ thuật này. Biện Thuy sở hữu giọng hát truyền cảm và nhan sắc xinh đẹp, cô được đánh giá cao là giọng ca cải lương triển vọng của thế hệ Gen Z.

Năm 2018, Biện Thuy vào top 7 Chuông vàng vọng cổ. Sau 3 năm rèn luyện, cô ghi danh tranh tài ở Bông lúa vàng và đoạt quán quân. Đến năm 2024, Biện Thuy tiếp tục giành quán quân tại chương trình Học viện cải lương. Không chỉ tài năng, cô còn nhận được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, được ví như hoa hậu.

Biện Thuy sở hữu sắc vóc nổi bật.

Sau khi chiến thắng tại chương trình, Biện Thuy có nhiều cơ hội đồng hành cùng người thầy của mình là NSND Bạch Tuyết trong các các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa lớn.

Biện Thuy vừa nhận được vinh dự trở thành đại sứ chương trình Lễ hội áo dài TP.HCM 2026. Là một trong những gương mặt trẻ được tin tưởng trao trọng trách này, cô cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực bền bỉ của mình với nghệ thuật truyền thống.

"Vai trò này giống như dấu mốc đẹp trên hành trình làm nghề của tôi, tiếp thêm cho tôi động lực và niềm tin để mạnh dạn bước ra nhiều sân khấu lớn hơn, thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn nhưng vẫn giữ vững gốc rễ là cải lương và văn hoá dân tộc.

Tôi xem đây là cơ hội quý để mình học hỏi trưởng thành và đến gần hơn với công chúng trong một hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống”, Biện Thuy chia sẻ.

Cô là học trò của NSND Bạch Tuyết.

Trong vai trò một nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật truyền thống dân tộc, Biện Thuy nhận định rằng bản thân mang trách nhiệm lớn trong việc lan toả tình yêu tà áo dài đến với mọi người, nhất là các bạn trẻ.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động nghệ thuật, mạng xã hội hay những lần giao lưu với khán giả trẻ mình có thể chia sẻ hình ảnh áo dài theo một cách gần gũi hơn.

"Với tôi, áo dài và cải lương có một điểm chung rất đẹp là đều mang đậm hồn cốt văn hóa Việt Nam. Trong các chương trình biểu diễn hay những sự kiện văn hóa, tôi luôn ưu tiên lựa chọn áo dài như một hình ảnh quen thuộc của mình. Đó không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn là cách để thể hiện niềm tự hào về truyền thống", nữ nghệ sĩ nói thêm.