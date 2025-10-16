NSƯT Hữu Châu tiết lộ những điều chưa kể về 'nữ hoàng cải lương' Thanh Nga

(VTC News) -

Nhắc đến người cô tài hoa bạc mệnh, NSƯT Hữu Châu kể lại rằng nghệ sĩ Thanh Nga là người vô tư, hồn nhiên, gần như chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện tiền bạc. “Từ nhỏ tới lớn, má Ba làm cái gì cũng là do bà nội tôi - bà bầu Thơ lừng danh lo hết. Bà nội lo toàn bộ, ăn gì cũng do bà mua. Má Ba không biết đếm tiền”, ông kể.

NSƯT Hữu Châu trong chương trình "Hẹn cuối tuần".

Ngay cả khi lập gia đình, cuộc sống của nữ nghệ sĩ vẫn được chồng chu toàn. Khi ấy, thù lao cho suất hát của Thanh Nga lên tới 42 đồng. Tuy nhiên, toàn bộ tiền cát-sê đều do chồng giữ, bà chỉ giữ hai đồng chờ đến mùa sầu riêng thì đập ống lấy tiền mua ăn.

“Má Ba mê sầu riêng và nhãn lắm, nhưng bà nội tôi không cho ăn vì sợ nóng, ảnh hưởng giọng hát. Vì vậy, má Ba thường phải ăn lén để bà nội không biết”, Hữu Châu kể lại đầy trìu mến.

Nói về nghề, NSƯT Hữu Châu khẳng định sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho người cô tài hoa: "Trời sinh má Ba ra để đi hát, nên má Ba không biết gì khác ngoài làm nghề”. Sau này, ông nhận ra bản thân có nhiều nét giống người cô từ niềm đam mê sân khấu đến sự tận tụy với nghệ thuật. Tuy nhiên, Hữu Châu cho rằng mình “thực tế hơn một chút”: “Đến thời tôi thì nhiều chuyện xảy ra với gia đình, thành ra tôi biết tính toán trong nhà, nhưng bảo ra ngoài chợ buôn bán thì tôi chịu. Tôi không biết làm gì khác ngoài nghề”.

Nghệ sĩ Thanh Nga được mệnh danh là ''nữ hoàng sân khấu cải lương''.

Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn vào những năm 1960 - 1970. Bà tên thật Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/7/1942, ở Tây Ninh. Cha của bà là Nguyễn Văn Lợi, mẹ của bà là Nguyễn Thị Thơ, tức bà bầu Thơ, trưởng đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga nổi tiếng một thời.

Từ năm 10 tuổi, bà đứng trên sân khấu. Năm 16 tuổi, cái tên Thanh Nga trở thành “ngôi sao sáng” của làng cải lương miền Nam. Giọng hát trong trẻo, mùi mẫn cùng phong cách diễn xuất đằm thắm, chân thật giúp Thanh Nga chinh phục khán giả ở mọi tầng lớp. Tên tuổi của bà gắn liền với những vở cải lương được xếp vào hạng kinh điển như: Tiếng trống Mê Linh, Nửa đời hương phấn, Phụng Nghi Đình, Thái hậu Dương Vân Nga.

Bà từng đoạt giải Thanh Tâm triển vọng với vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới. Năm 1966, nghệ sĩ Thanh Nga đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở Sân khấu về khuya.

Khán giả gọi Thanh Nga là nữ hoàng của sân khấu cải lương. Đến tận ngày nay, cách hát và phong cách biểu diễn của nữ nghệ sĩ này vẫn được coi là chuẩn mực để các thế hệ sau học tập.

Tên tuổi của bà gắn liền với những vở cải lương kinh điển như " Tiếng trống Mê Linh", "Nửa đời hương phấn",...

Ngoài cải lương, nghệ sĩ góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Loan mắt nhung, Xa lộ không đèn, Sau giờ giới nghiêm, Lan và Điệp... Năm 1974, bà đoạt Giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Á châu với vai cô gái Huế trong phim Nắng chiều.

Không chỉ tài năng, Thanh Nga còn được đánh giá là đại mỹ nhân của Sài Gòn. Vì thế, bà luôn có rất nhiều người theo đuổi. Thanh Nga kết hôn lần đầu vào năm 1967, nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Sau đó, nữ nghệ sĩ tìm được hạnh phúc đích thực bên ông Phạm Duy Lân và có một con trai - Phạm Duy Hà Linh.

Kỳ nữ Kim Cương từng tiết lộ về mối tình si mà ông Duy Lân dành cho vợ: "Hầu như anh Lân tháp tùng bên cạnh vợ 24/24. Tôi chưa thấy người nào thương vợ như anh Lân”.

Tháng 11/1978, bi kịch ập đến khi Thanh Nga và chồng bị sát hại trong một vụ bắt cóc nhằm vào con trai bà, sau đêm diễn Thái hậu Dương Vân Nga tại rạp Cao Đồng Hưng. Nữ nghệ sĩ qua đời ở tuổi 36, khi đang ở đỉnh cao của danh vọng và tài năng, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng công chúng.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga.

Bi kịch khủng khiếp xảy ra, Hà Linh mới 5 tuổi, nhưng anh vẫn nhớ như in về cái đêm định mệnh đó. Khi đã trở thành người đàn ông trung niên, nhiều đêm mơ thấy mẹ và lần nào tỉnh dậy, anh cũng bật khóc.

Hai tên tội phạm bắn chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga bị kết án tử hình trong một phiên tòa diễn ra vào năm 1979.

Năm 1984, bà trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây là sự vinh danh xứng đáng cho những cống hiến lớn lao của bà với sân khấu cải lương Việt Nam.

Hơn bốn thập kỷ trôi qua, tên tuổi Thanh Nga vẫn sống mãi trong ký ức người yêu nghệ thuật. Với NSƯT Hữu Châu, hình ảnh người cô hiền hậu, say mê sân khấu ấy mãi là biểu tượng đẹp nhất của một đời tận hiến cho nghệ thuật.