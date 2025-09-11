Quân đội và phe biểu tình tại Nepal đối thoại để chọn Thủ tướng lâm thời

Sáng 11/9, Quân đội Nepal cho biết tiếp tục đàm phán với những người biểu tình “Thế hệ Z” để chọn ra nhà lãnh đạo lâm thời mới cho quốc gia Himalaya này.

Vị trí được quan tâm nhất hiện tại là người sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng lâm thời. Các cuộc biểu tình, bạo loạn 3 ngày trước đó đã khiến 30 người thiệt mạng và buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức.

Ứng cử viên hàng đầu lúc này là Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Karki. Theo những người lãnh đạo phong trào biểu tình, bà Sushila Karki là lựa chọn duy nhất để điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp không dễ dàng vào lúc này. Bà được coi là người có nhiều kinh nghiệm để đưa đất nước giải quyết các vấn đề ở thời điểm hiện tại.

Binh lính Quân đội Nepal đứng gác trên đường phố ở thủ đô Kathmandu sáng 11/9 nhằm thực thi lệnh giới nghiêm. (Ảnh: Reuters)

Trả lời kênh truyền hình Ấn Độ CNN-News 18, bà Karki cũng xác nhận rằng đã nhận được yêu cầu của những người biểu tình đề cử bà. Và bà đã chấp nhận. Vấn đề bây giờ là việc đàm phán để Quân đội Nepal cũng ủng hộ đề xuất này.

Trong khi đó, lệnh cấm và lệnh giới nghiêm bắt đầu được Quân đội Nepal triển khai từ 6h sáng nay để vãn hồi trật tự và ổn định cuộc sống của người dân.

Các lệnh hạn chế được áp đặt tại các quận Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur từ sáng nay cho đến 6h sáng 12/9. Binh lính quân đội đã triển khai tuần tra trên các đường phố của thủ đô Kathmandu. Quân đội Nepal cũng thông báo thêm rằng các phương tiện và cơ sở dịch vụ thiết yếu sẽ được phép hoạt động.

Để giảm bớt khó khăn cho người dân, các cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ vẫn mở cửa từ 6h sáng đến 9h sáng và từ 17h chiều đến 19h tối hôm nay, đồng thời khuyến khích người dân mua sắm theo nhóm nhỏ.

Cho đến nay, 30 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh bắt đầu từ sáng 8/9.