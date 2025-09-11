(VTC News) -

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình.

Một lệnh cấm mạng xã hội ngắn ngủi châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực ở Kathmandu, Nepal buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức và rời khỏi nước này, đồng thời quân đội phải huy động để lập lại trật tự.

Một trong những hình ảnh gây chú ý xung quanh cuộc biểu tình được lan tỏa trên mạng xã hội, cho thấy một bộ trưởng cùng người thân bám chặt vào dây cứu hộ của trực thăng quân đội để chạy trốn.

Trong khi đó, binh sĩ Nepal tuần tra trên đường phố thủ đô và ra lệnh người dân ở trong nhà.

Biểu tình ở Nepal.

Cuộc biểu tình nhanh chóng trở thành bạo động khi một số đám đông bắt đầu phá hoại nhà riêng của nhiều quan chức chính phủ và phóng hỏa tòa nhà Quốc hội. Họ đốt nhà của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Prithvi Subba Gurung, ném đá vào dinh thự của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bishnu Paudel, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nepal Biswo Paudel, và tấn công nhà riêng của cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak.

Một đoạn video cho thấy một người được cho là Bộ trưởng Tài chính Nepal bị đám đông rượt đuổi, đá vào người ngay trên đường phố. Một video khác ghi lại cảnh đám đông tấn công Bộ trưởng Ngoại giao Arzu Rana Deuba cùng chồng bà - cựu Thủ tướng, Chủ tịch đảng Quốc Đại Sher Bahadur Deuba - tại tư dinh ở Kathmandu.

Trong lúc những hình ảnh gây tranh cãi này lan truyền khắp mạng xã hội, trực thăng quân đội phải giải cứu một số bộ trưởng và thân nhân của họ.

Trong một video, ông Deuba được thấy với khuôn mặt bê bết máu, ngồi bất lực trên một cánh đồng trước khi lực lượng chức năng đến đưa đi sơ tán.

Một video khác ghi lại cảnh trực thăng quân đội nâng giỏ cứu hộ chở quan chức bay qua một khách sạn ở Kathmandu, phía sau là cột khói khổng lồ bốc lên trời.

Khách sạn 5 sao Hilton bị thiêu trụi.

Tù nhân trong lúc hỗn loạn cũng phóng hỏa các tòa nhà giam, đập phá cổng chính và tràn ra đường phố. Tuy nhiên, binh sĩ đã kịp thời ngăn chặn âm mưu vượt ngục và chuyển các tù nhân tới những nhà tù khác.

Các cuộc biểu tình khởi phát sau khi chính phủ chặn các nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, X và YouTube, với lý do các công ty này không đăng ký và không tuân thủ quy định giám sát của nhà nước.

Phong trào nhanh chóng leo thang, phản ánh sự bất mãn rộng khắp.

Nhiều người trẻ phẫn nộ vì con cái của các chính trị gia - thường bị gọi là “nepo kids” – sống trong nhung lụa và hưởng nhiều đặc quyền, trong khi phần lớn thanh niên chật vật tìm việc. Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Nepal năm ngoái vào khoảng 20%. Chính phủ ước tính mỗi ngày có hơn 2.000 thanh niên rời khỏi đất nước để tìm việc ở Trung Đông hoặc Đông Nam Á.