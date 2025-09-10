Khách sạn 5 sao Hilton bị thiêu trụi trong biểu tình đẫm máu ở Nepal

(VTC News) -

Khách sạn Hilton Nepal bị cháy một phần. (Nguồn: ANI News)

Làn sóng phẫn nộ của giới trẻ Nepal trước tình trạng tham nhũng tràn lan trong nước vẫn chưa hạ nhiệt, dù quân đội đã giành quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối. Trong số nhiều tòa nhà bị người biểu tình phóng hỏa có khách sạn Hilton ở thủ đô Kathmandu – theo nhiều báo cáo, đây là khách sạn cao nhất Nepal.

Hình ảnh trên mạng xã hội về việc khách sạn Hilton trước và sau bị thiêu rụi một mặt.

Một đoạn video quay bằng flycam cho thấy một mặt của tòa nhà khách sạn nhiều tầng bị cháy đen hoàn toàn, khói bốc nghi ngút. Video khác ghi lại cảnh ngọn lửa lan ra nhiều khu vực khác của tòa nhà cao tầng, cột khói khổng lồ bốc lên trời.

Theo nhật báo Kathmandu Post, một quan chức thuộc lực lượng cứu hỏa cho biết phần lớn cấu trúc và tài sản bên trong khách sạn đã bị thiêu hủy.

Không chỉ Hilton, nhiều công trình mang tính biểu tượng khác cũng bị phóng hỏa, bao gồm tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và đặc biệt là trụ sở Bộ Y tế và Dân số Nepal – công trình do kiến trúc sư Mỹ lừng danh Louis I. Kahn thiết kế vào năm 1965. Đây từng là điểm đến cho sinh viên kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới tới tham quan và nghiên cứu.

Trong lúc tình hình tiếp tục căng thẳng, mạng xã hội cũng tràn ngập các đoạn video người biểu tình thể hiện sự giận dữ với giới chính trị gia. Một đoạn video chưa xác minh cho thấy dường như người biểu tình đang rượt đuổi Bộ trưởng Tài chính Nepal xuống một con sông. Trang HT.com cho biết họ chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn clip này cũng như danh tính người đàn ông trong video.

(Ảnh: Reuters)

Tại sao khách sạn bị nhắm đến?

Theo nhiều hãng truyền thông Nepal, khách sạn Hilton ở Kathmandu trở thành mục tiêu vì tin đồn cho rằng con trai của cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba cùng vợ ông – Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, bà Arzu Rana Deuba – mới đây đã mua lại phần lớn cổ phần của khách sạn hạng sang này.

Người biểu tình, được cho là phẫn nộ trước sự phô trương giàu có của tầng lớp tinh hoa chính trị, đã tràn vào Hilton Kathmandu – khách sạn cao nhất Nepal – và phóng hỏa. Đáng chú ý, ông Deuba và vợ cũng từng bị một nhóm người trẻ Gen Z tấn công khi họ tràn vào tư dinh của gia đình tại Kathmandu.

Khách sạn Hilton Kathmandu được Tập đoàn Shankar phát triển, nhưng gặp nhiều trở ngại trong quá trình xây dựng, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 khi công trình phải ngừng thi công tại thủ đô Nepal. Khách sạn cao 64 mét, tọa lạc tại khu Naxal, chính thức khai trương vào tháng 7/2024.

Với vốn đầu tư khoảng 94 triệu USD, Hilton Kathmandu là khách sạn cao nhất Nepal, cung cấp 176 phòng nghỉ và suite sang trọng cho du khách quốc tế.

Vụ đốt khách sạn cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội Twitter.

“Đây là Hilton - Kathmandu, Nepal. Bất kỳ tập đoàn đa quốc gia nào cũng sẽ phải cân nhắc cả trăm lần trước khi đầu tư vào đất nước này. Có những bức ảnh đủ sức gieo rắc nỗi sợ hãi trong thời gian dài”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Một khách sạn 5 sao Hilton ở Kathmandu. Trong khi đó, giới trẻ lại tự tay đốt cháy tài sản và cơ nghiệp của chính mình. Sớm thôi, những vụ việc như thế này sẽ chỉ khiến nghèo đói gia tăng”, một người khác viết.