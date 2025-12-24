Quan chức Quốc hội: Giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần, gây áp lực lớn với người dân

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, sáng 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải kiến nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, giá cả và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống thất thu thuế và bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng.

Quan tâm đến vấn đề liên quan tới đời sống thiết thực của người dân, bà Nguyễn Thanh Hải nêu thực tế, giá cả sinh hoạt, thực phẩm tăng cao, đặc biệt là giá rau xanh rất đắt, gây áp lực lớn với thu nhập với người lao động, người về hưu.

"Giá rau xanh hiện nay tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với vài ba tháng trước. Giá cả hàng hóa thiết yếu khác cũng có xu hướng nhích tăng và đặc biệt thường vào thời điểm cuối năm. Giá cả thường leo thang vào cuối năm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nói.

Từ thực trạng trên, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị trong báo cáo công tác dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn để bình ổn giá cả cho người dân có Tết ấm no.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Cho ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định, cử tri ở các thành phố lớn, nhất là Hà Nội còn lo lắng, băn khoăn 3 vấn đề.

Một là tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, vừa qua rất trầm trọng và các chuyên gia đã nêu việc này sinh ra nhiều bệnh tật. "Như Tổng Bí thư đã nói, không khí mà cứ ô nhiễm như thế thì tiền điều trị, xây bệnh viện rất tốn kém", ông Nguyễn Khắc Định nói.

Cho rằng việc giải quyết ô nhiễm môi trường không phải trong "ngày một, ngày hai" và vừa qua Hà Nội đã có những động thái rất tích cực, cố gắng, song Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Nhân dân mong muốn sớm giải quyết tình trạng này.

Vấn đề thứ hai được ông Nguyễn Khắc Định nêu là Nhân dân rất quan tâm vấn đề ùn tắc giao thông. Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này và Nhân dân rất phấn khởi.

"Kỷ luật kỷ cương Nhà nước bảo đảm nghiêm nhưng đề nghị quan tâm đến đời sống, tái định cư cho bà con khu vực bị giải tỏa" ông Nguyễn Khắc Định nói.

Thứ ba, ông Nguyễn Khắc Định nói vấn đề ngập lụt nghiêm trọng không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở khu vực miền núi. Do vậy, ông cho rằng cần đánh giá tổng thể để xem nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

"Mưa lớn nhất là rõ rồi, song trước đây cũng mưa lớn nhưng không ngập như vậy. Do đó, cần tìm xem có nguyên nhân nào khác không, nhất là nguyên nhân chủ quan liên quan thủy điện, thủy lợi cần phải khắc phục", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cần xem xét lại quy trình xả lũ liên hồ, trách nhiệm của chủ đầu tư, điều tiết việc xả lũ hợp lý để người dân chủ động hơn trong ứng phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp, vấn đề cháy nổ có giảm nhưng vẫn xảy ra một số vụ nghiêm trọng, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề.

Ông Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân chủ quan và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

"Chính phủ cần chỉ đạo đổi mới cảnh báo sớm về thiên tai, xem xét quy trình xả lũ và xử lý trách nhiệm, dành nguồn lực đủ mạnh để khắc phục hậu quả thiên tai", Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị.