Quả đồi gần làng xuất hiện vết nứt gãy, sẵn sàng di dời dân nếu trời mưa

(VTC News) -

Ngày 5/11, ông Đinh Xuân Hòa – Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết gần làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Sẵn sàng sơ tán 54 hộ dân sinh sống gần quả đồi nứt gãy. (Ảnh: Q.N)

Theo ông Hòa, sau mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, chính quyền xã Ngọc Linh tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu dân cư. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện quả đồi ở thôn Đăk Sun xuất hiện rất nhiều vết nứt và đứt gãy. Nhiều đoạn đứt gãy có độ chênh lệch hơn 50cm, kéo dài hàng trăm mét. Ngoài ra, một số đoạn đường bêtông cạnh quả đồi cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Sinh sống phía sau quả đồi là 54 hộ đồng Xơ Đăng. Nếu trời tiếp tục mưa thì nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng, tài sản người dân rất cao.

Trước tình hình xuất hiện nhiều vết nứt trên quả đồi phía sau làng Đăk Sun, xã đã có phương án nếu trời mưa sẽ tổ chức di dời ngay 54 hộ dân đang sinh sống dưới chân đồi.

"Trên địa bàn xã còn có khu vực thôn Đăk Rế, thôn Long Năng cũng có nguy cơ sạt lở cao, xã đang theo dõi sát tình hình và chủ động các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Hòa thông tin thêm.

Cách đây vài ngày, hàng trăm người dân ở vùng núi Quảng Ngãi đã phải di dời khẩn cấp sau khi phát hiện vết nứt ngay giữa khu dân cư.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 31/10, người dân tổ 4 (thôn Trà Vân, xã Tây Trà Bồng) phát hiện những dấu hiệu sạt lở xung quanh khu dân cư. Các vết nứt kéo dài khoảng 400m, rộng từ 10–30cm. Ngay khi phát hiện, người dân đã báo UBND xã Tây Trà Bồng.

Khu vực này nằm ở đầu nguồn nước của Thủy điện Kà Tinh, cách vực sâu khoảng 500m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Chính quyền xã Tây Trà Bồng phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 15 cán bộ, 2 xe ô tô cùng trang thiết bị cần thiết lên hiện trường hỗ trợ di dời người dân.