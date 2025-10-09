QR Code thay văn kiện giấy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng

(VTC News) -

“Không giấy” – bước đột phá trong tổ chức đại hội

Được kỳ vọng là sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt của vùng đất hợp nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đánh dấu một thay đổi mang tính công nghệ – một “Đại hội không giấy”.

Theo đó, các đại biểu sẽ không nhận bộ văn kiện in truyền thống mà tiếp cận tài liệu qua mã QR, qua ứng dụng chính thức của Đại hội hoặc nền tảng số đã được tích hợp trên hệ thống thông tin đại hội. Việc điểm danh đại biểu cũng thực hiện bằng quét mã QR Code.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra chiều 9/10/2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10/2025 với 498 đại biểu chính thức đại diện cho trên 119,3 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội chính thức khai mạc vào 7h30 sáng 10/10 và việc “số hóa tài liệu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I” là chủ trương thiết thực nhằm tiết kiệm, bảo vệ môi trường và hiện đại hóa quy trình làm việc.

Việc số hóa tài liệu được tiến hành ngay từ khâu chuẩn bị, với các văn bản đại hội được chuẩn bị dưới dạng điện tử, biên tập kỹ lưỡng, có định dạng thuận tiện cho màn hình và thiết bị di động. Khi đại biểu quét mã QR hoặc truy cập App Đại hội, họ có thể xem, tải các phần văn kiện: dự thảo báo cáo chính trị, chương trình hành động, dự thảo nghị quyết, tham luận, cũng như các số liệu nhiệm kỳ 2020–2025 và chỉ tiêu mới nhiệm kỳ tới.

Hầu như mọi tài liệu cốt lõi cũng đều nằm trong hệ thống số: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình làm việc, quy chế Đại hội. Chỉ những tài liệu phụ trợ hoặc dành cho khách mời đặc biệt mới được in hạn chế nếu cần thiết.

Việc ứng dụng mã QR và App mang lại nhiều thuận lợi thực tiễn: Đại biểu dễ truy cập và tra cứu nhanh nội dung, so sánh các phần, tìm từ khóa; Giảm khối lượng giấy in, in ấn, vận chuyển, bảo đảm chi phí và thân thiện với môi trường; Tăng tính minh bạch trong tổ chức Đại hội, giảm rủi ro mất mát tài liệu, và thuận tiện trong việc tổng hợp ý kiến, đóng góp ngay trên nền tảng số.

Với việc tận dụng công nghệ số, Lâm Đồng đang tạo nên dấu ấn mới trong cách tổ chức đại hội Đảng – nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ mà trở thành phần thiết yếu của hoạt động chính trị.

Trước đó, Lâm Đồng là một trong những địa phương đầu tiên ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi số giai đoạn 2025–2030, xác định ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; cùng ba đột phá chiến lược: hạ tầng, nhân lực và cải cách thể chế.

Khát vọng đổi mới, chuyển mình theo thời đại

Phát biểu kết thúc phiên trù bị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Khoá XV tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là trong việc thảo luận, biểu quyết, quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Khoá XV tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên trù bị.

Thực hiện đúng với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I thực sự là Đại hội của trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Trong giai đoạn 2025–2030, tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển nhanh, toàn diện theo các trụ cột đổi mới – hạ tầng – con người, và mục tiêu như tốc độ tăng trưởng 10–10,5%/năm, GRDP đầu người 6.700–7.500 USD, kinh tế số chiếm 25–30% GRDP