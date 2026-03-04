Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông

(VTC News) -

Qatar cho biết tên lửa đạn đạo của Iran đã bắn trúng căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nhưng không gây thương vong nào. Bộ Quốc phòng Qatar thông tin thêm họ cũng đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo khác được phóng về phía nước này từ Iran.

Trước đó, Iran tuyên bố toàn bộ căn cứ Mỹ trong khu vực là “mục tiêu hợp pháp”. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, Iran đã tấn công ít nhất 14 căn cứ Mỹ ở Trung Đông và các trung tâm trọng yếu của Israel, khiến ít nhất 200 binh sĩ Mỹ tử vong và bị thương.

Khói bốc lên tại thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: Getty)

Hiện tại, Mỹ vận hành 19 căn cứ quân sự thường trực và tạm thời tại Trung Đông. Lớn nhất là căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, nơi đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ và là sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Trong đó, có cơ sở thường trực của Mỹ đặt tại Bahrain, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê-út và UAE. Tính đến giữa năm 2025, có khoảng 40.000 - 50.000 quân nhân Mỹ hiện diện trong khu vực.

Ngoài ra, Washington còn tăng cường sức mạnh hải quân bằng hai tàu sân bay hạt nhân là USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford tại Vịnh Ba Tư, mang theo hơn 130 máy bay tiêm kích.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng Israel đẩy Mỹ vào cuộc xung đột, trong bối cảnh chính quyền của ông đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau và phải đối mặt với sự chỉ trích từ một số người ủng hộ và đảng viên đảng Dân chủ.

“Tôi có thể đã buộc họ (Israel) phải hành động. Chúng tôi đã đàm phán với những kẻ điên rồ này và theo ý kiến ​​của tôi, họ sẽ tấn công trước. Nếu chúng ta không làm vậy, họ sẽ tấn công trước. Tôi tin vào điều đó", ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ở diễn biến khác, Hezbollah tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân Haifa ở miền bắc Israel, đây là cuộc tấn công thứ 12 trong ngày khi Israel tiếp tục tấn công Lebanon.

Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết “để đáp trả hành động gây hấn của Israel khi tấn công hàng chục thành phố và thị trấn của Lebanon, bao gồm cả vùng ngoại ô phía nam Beirut”, họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ này bằng “một loạt tên lửa chất lượng cao” vào lúc 20h.

Quân đội Israel cho biết thêm ngay sau đó họ phát hiện một số vật thể bay đang bay tới và hầu hết đã bị bắn hạ.