Iran cảnh báo 'cánh cửa địa ngục sẽ ngày càng mở rộng' với Mỹ và Israel

(VTC News) -

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Ali Mohammad Naini phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng: “Kẻ thù sẽ phải chờ đợi những đòn trừng phạt liên tiếp, cánh cửa địa ngục sẽ ngày càng mở rộng, từng giây từng phút, hướng về phía Mỹ và Israel”.

Đại sứ quán Mỹ cũng cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng "nguy cơ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) sắp xảy ra ở Dhahran (Ả Rập Xê-út)".

“Đừng đến Lãnh sự quán Mỹ. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Không được ra ngoài. Lãnh sự quán Mỹ tại Dhahran kêu gọi công dân tại Dhahran trú ẩn tại chỗ, xem xét lại kế hoạch an ninh trong trường hợp bị tấn công và cảnh giác trước những cuộc tấn công tiếp theo. Nhân viên Lãnh sự quán Mỹ đang trú ẩn tại chỗ", thông báo cho hay.

Trang thiết bị quân sự trong cuộc tập trận của IRGC tại khu vực Aras, tỉnh Đông Azerbaijan, Iran. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo được đưa ra sau khi đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê-út bị tấn công bởi hai máy bay không người lái nghi là của Iran và hai máy bay không người lái khác tấn công "tại hoặc gần" đại sứ quán, nằm ở thủ đô Riyadh. Thành phố Dhahran nằm ở phía đông Ả Rập Xê-út, gần với biên giới Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời phỏng vấn kênh Fox News rằng Israel “sẽ không sa vào một cuộc chiến bất tận”, đồng thời khẳng định đây sẽ là “hành động nhanh chóng và mang tính quyết định”.

Ông Netanyahu cho rằng việc tấn công là cấp bách vì Iran đang xây dựng các cơ sở mới phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

“Họ bắt đầu xây dựng các địa điểm mới, những cơ sở mới, các boong-ke ngầm, điều sẽ khiến chương trình tên lửa đạn đạo và chương trình bom nguyên tử của họ trở nên bất khả xâm phạm chỉ trong vài tháng”, ông nói.

Theo ông, nếu không hành động ngay lúc này thì sau này sẽ không còn cơ hội. “Khi đó họ có thể nhắm vào Mỹ, có thể tống tiền Mỹ, có thể đe dọa chúng tôi và đe dọa tất cả những nước ở giữa. Vì vậy, hành động là điều bắt buộc”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng “cuối cùng thì người dân Iran mới là những người thay đổi chính quyền… Mỹ và Israel đang cùng nhau tạo ra các điều kiện để họ làm điều đó”.

Liên hợp quốc cho biết có ít nhất 30.000 người phải di tản khỏi Lebanon do tình trạng leo thang xung đột ở Trung Đông. Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut và miền nam đất nước.

“Tình trạng di tản quy mô lớn đang được ghi nhận ở nhiều khu vực phía nam Lebanon, vùng Bekaa và các vùng ngoại ô phía nam Beirut, sau khi Israel đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân của hơn 53 ngôi làng Lebanon và tiến hành cuộc không kích dữ dội trên cả ba khu vực của Lebanon”, người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Babar Baloch cho biết.