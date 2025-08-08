PVF-CAND gấp rút tìm ngoại binh, chinh phục thử thách chưa từng có

(VTC News) -

PVF-CAND là đội bóng có quỹ thời gian chuẩn bị cho mùa giải V.League thuộc diện ít nhất trong lịch sử giải đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chỉ có vỏn vẹn 15 ngày kể từ thời điểm chính thức nhận suất thăng hạng đặc cách đến khi ra sân thi đấu trận đầu tiên.

“Đã là huấn luyện viên chuyên nghiệp, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống”, cựu tuyển thủ quốc gia Thạch Bảo Khanh chia sẻ. Ông vừa hoàn thành khóa đào tạo chứng chỉ huấn luyện viên cấp cao nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trở về từ Nhật Bản, nhà cầm quân 46 tuổi lập tức đối mặt với thử thách khó khăn nằm ngoài mọi kế hoạch.

HLV Thạch Bảo Khanh

PVF-CAND sẽ thi đấu trận ra quân tại V.League 2025-2026 vào ngày 17/8, chạm trán Sông Lam Nghệ An. Ngày 2/8, HLV Thạch Bảo Khanh và các cầu thủ mới xác định đấu trường mà họ tham dự ở mùa giải tới là V.League chứ không phải giải Hạng Nhất. PVF-CAND là đội thay thế suất thi đấu V.League mà CLB Quảng Nam để lại.

PVF-CAND có 2 tuần để bổ sung lực lượng chuẩn bị cho V.League. Trước đó, trong tay huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có 30 cầu thủ. Tuy nhiên, kế hoạch nhân sự ban đầu vốn được xây dựng để phục vụ đấu trường Hạng Nhất. Để đá được ở V.League, PVF-CAND cần nâng cấp.

Việc cần nhất đối với PVF-CAND là tìm kiếm ngoại binh. Theo điều lệ giải, mỗi câu lạc bộ được phép đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài. Đội bóng tân binh V.League có chưa đầy 2 tuần để "thử chân" các cầu thủ mới và lắp ghép đội hình.

May mắn cho PVF-CAND là đội bóng này được hưởng đặc quyền - do ban tổ chức và các đội bóng khác tạo điều kiện. CLB này được gia hạn đăng ký cầu thủ đến chiều 7/8. Ngoài ra, PVF-CAND cũng như các CLB khác có thể bổ sung, thay thế cầu thủ trước vòng 3.

"Vấn đề bây giờ là tìm kiếm được ngoại binh chất lượng. Kết hợp với dàn cầu thủ trẻ của đội, PVF-CAND sẵn sàng cho thử thách đang chờ đợi phía trước", HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ. Đây là giai đoạn PVF-CAND phải vượt qua khó khăn đầu tiên khi đón nhận cơ hội lần đầu tiên được lên chơi ở V.League.