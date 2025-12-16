PTT Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã

(VTC News) -

Sáng 16/12, Thường trực Chính phủ họp về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cuộc họp tập trung đánh giá kết quả triển khai sau 5 tháng thực hiện, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành mô hình mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu.

Nghị định này sẽ làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, nhất là ở cấp xã.

"Bộ Nội vụ sẽ tham mưu sửa đổi Nghị định 150/2025 để có thể ban hành trước ngày 25/12. Từ đó các địa phương có thể căn cứ vào nghị định sửa đổi để sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, đồng thời bố trí, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành hoàn thành việc trả lời, làm rõ 355 nội dung mà địa phương đang phản ánh còn vướng mắc.

Nguyên tắc được Phó Thủ tướng quán triệt là nội dung nào đã có hướng dẫn nhưng chưa rõ thì phải hướng dẫn cụ thể hơn; nội dung nào còn chồng chéo, bất cập thì phải đề xuất phương án điều chỉnh kịp thời. Các bộ, ngành liên quan phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm dứt điểm trong thời hạn quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, coi đây là cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Bộ Tài chính được giao chủ trì, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn.

Theo lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành cần tập trung đôn đốc, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục và y tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

"Đồng thời, hướng dẫn thành lập các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công thiết yếu ở cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, xây dựng, nhằm bảo đảm cung ứng dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của người dân", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Một nội dung quan trọng khác là xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản công dôi dư, mua sắm phương tiện, điều kiện làm việc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương, phục vụ hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Phó Thủ tướng đánh giá, việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, hướng dẫn và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ; đồng thời huy động lực lượng sinh viên tham gia hỗ trợ phong trào "bình dân học vụ số" trong cộng đồng dân cư.

Với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy và bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương ở cấp xã.

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản, cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động xác định nhu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện. Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để có thể triển khai từ 1/1/2026.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số. Thực tế cho thấy, thủ tục hành chính nội bộ ở nhiều địa phương còn phức tạp, trong khi một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, nhưng lại kiến nghị Trung ương cải cách thủ tục.

"Những thủ tục đã được phân cấp thì địa phương có quyền chủ động điều chỉnh cho phù hợp, không nên trông chờ, phụ thuộc vào Trung ương", Phó Thủ tướng nói.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Nghị định 150/2025 quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã gồm 3 phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công. Song, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có nhiều đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 150/2025 quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính ở phường, xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân. Theo đó, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính cấp xã.