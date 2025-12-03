Giảm 5% biên chế công chức, 15% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách

(VTC News) -

Kết quả trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề cập khi trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn tại phiên họp sáng 3/12.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Về một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực.

"Giai đoạn 2022-2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

Đến nay có 146.800 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp", Phó Thủ tướng Thường trực dẫn số liệu.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Cụ thể, Chính phủ hiện có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 cơ quan, tương ứng giảm 22,7%); 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan, tương ứng giảm 37,5%). Giảm khoảng 22.300 biên chế tại các bộ, ngành.

Sắp xếp lại toàn bộ 13 tổng cục để không tổ chức tổng cục và giảm mạnh số lượng cục, vụ, giảm 509 (tương ứng giảm 76,2%) cục và tổ chức tương đương; giảm 232 (tương ứng giảm 57,4%) vụ và tổ chức tương đương; giảm 3.377 (tương ứng giảm 93,8%) chi cục và tương đương chi cục; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó, sắp xếp giảm 81/204 đơn vị sự nghiệp công lập trong cơ cấu tổ chức tại Nghị định của Chính phủ).

Giảm tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 còn 34 ( gồm 28 tỉnh và 6 thành phố), chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp, giảm từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị.

Một kết quả nổi bật nữa được Phó Thủ tướng Thường trực đề cập là sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương, bảo đảm tương đồng với việc sắp xếp các bộ, ngành ở Trung ương.

Theo đó, từ đầu năm 2025, các địa phương giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (tương ứng giảm 60,4%), giảm 8.289 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 100%). Trên cả nước thành lập 466 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (gồm 12 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở 34 tỉnh, thành phố và 58 cơ quan chuyên môn đặc thù ở một số địa phương); 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập tại các xã, phường, đặc khu.

Chính phủ cũng ban hành 30 Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Hoàn thành gỡ khó khăn cho 1.759 dự án

Đề cập lĩnh vực thanh tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ, Thủ tướng tập trung chỉ đạo xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Chính phủ, Thủ tướng đồng thời chỉ đạo tăng cường thanh tra trong các lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công...

"Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi tài sản cho Nhà nước và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ. Tình trạng các đoàn khiếu kiện tụ tập đông người cơ bản được kiểm soát", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ, Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 70 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, Chính phủ, Thủ tướng tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án và đạt kết quả tích cực. Minh chứng là hoàn thành việc xử lý với 1.759 trong 2.161 dự án, cơ sở nhà đất (đạt 81.39%).

Trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Thường trực thông tin, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Cùng đó là đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TP.HCM và sân bay Long Thành được ưu tiên.

Theo lãnh đạo Chính phủ, đã đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc; khoảng 1.397km đường bộ ven biển. Chính phủ phấn đấu vượt 3.000 km cao tốc, hoàn thành vượt 1.700km đường ven biển vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phó Thủ tướng Thường trực cho hay, công tác lập dự toán, phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công được kiểm soát chặt chẽ.

Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Chính phủ thực hiện chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á. Đến cuối tháng 10, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64% .

"Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế", Phó Thủ tướng Thường trực nói.