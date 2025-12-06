Các địa phương điều động gần 4.000 công chức, viên chức tăng cường cho cấp xã

(VTC News) -

Số liệu trên được Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình đưa ra khi báo cáo về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, diễn ra sáng 6/12.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: VGP)

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết, trong tháng 11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 374 phê duyệt hỗ trợ 2.615 tỷ đồng cho 27 địa phương (đợt 2) nhằm sửa chữa, nâng cấp trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đơn vị hành chính cấp xã phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tổ chức bộ máy, đến nay, các địa phương cơ bản kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo UBND, HĐND; chỉ còn 5 địa phương còn thiếu và đang khẩn trương bổ sung, kiện toàn.

466 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9.916 phòng chuyên môn cấp xã đi vào hoạt động. Đến ngày 2/12, có 24/34 tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ trung tâm khuyến nông cấp tỉnh; 24/34 tỉnh, thành phố đã bố trí kiện toàn tổ chức khuyến nông cấp xã, 10 tỉnh, thành phố đang khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Theo tư lệnh ngành Nội vụ, việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đạt hiệu quả tích cực.

"Tính đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái, tiếp nhận, bố trí về cấp xã tại các địa phương đã lên tới gần 4.000 người. Một số địa phương thực hiện quy mô lớn như: Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Bắc Ninh, Phú Thọ… Trong đó, riêng Hà Nội là khoảng 1.200 cán bộ", Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nói.

Các địa phương cũng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, bảo đảm đội ngũ cán bộ bám sát thực tiễn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Trên cơ sở báo cáo của các 30/34 địa phương và ý kiến của 12/12 bộ, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng ý kiến của các địa phương về việc đánh giá tính khả thi đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho chính quyền địa phương thực hiện.

Theo đó, có 584/949 nhiệm vụ (61,54%) bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355/949 nhiệm vụ (37,41%) cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện và 10/949 nhiệm vụ (1,05%) cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương.

Về tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản công, bố trí nhà ở công vụ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình dẫn báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay 178 đơn vị cấp xã thuộc 4 tỉnh thiếu thiết bị đã được trang bị đầy đủ. 100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản kho bạc và được trang bị máy móc phục vụ công tác.

Trong quản lý tài sản công, nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận như: 17.496 cơ sở nhà, đất đã được xử lý; 9.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý; chỉ còn 89 xã (2,68%) thuộc 3 tỉnh chưa có xe ô tô phục vụ công tác; hiện nay, các địa phương đã bố trí kinh phí để mua sắm.

"Các địa phương cũng tích cực bố trí nhà ở công vụ theo nhu cầu thực tế. Trong tháng 11, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết riêng để hỗ trợ cán bộ tại bộ phận một cửa và người lao động sau sắp xếp tổ chức", Bộ trưởng Nội vụ thông tin.

Cũng theo ông Đỗ Thanh Bình, từ 1/7 - 30/11, 34 địa phương tiếp nhận 21,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tăng 5,9 triệu so với tháng trước, trong đó 18,4 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến. Riêng cấp xã tiếp nhận 13,4 triệu hồ sơ trực tuyến. Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hoặc trước hạn tính trên số lượng hồ sơ được đồng bộ tại các địa phương đạt 92,78%.

Đến ngày 1/12, cả nước phủ sóng được 47/129 thôn "lõm sóng" chưa có điện, tăng 11 thôn so với tháng trước. Tuy vậy, vẫn còn 82 thôn chưa có điện, nhiều nơi nằm sâu trong rừng đặc dụng hoặc vùng núi cao, điều kiện thi công khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng cho rằng một số nội dung trong các quy định chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Cụ thể như: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các điểm trạm y tế sau sắp xếp; sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh; thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại các đơn vị sự nghiệp cấp xã; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo...

Về thủ tục hành chính, còn 29 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và 42 thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa. Còn nhiều thủ tục hành chính có quy định chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình...

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ; công tác phủ sóng và cấp điện mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song tiến độ còn chậm.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các bộ, ngành xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền, định hướng nội dung sửa đổi, bổ sung tại các luật, nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, phải có phương án phân công, lộ trình thời gian cụ thể và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình chính quyền 2 cấp; sắp xếp viên chức về cấp xã, thành lập đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ tổng hợp; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mạnh dạn thay đổi những cán bộ làm chưa tốt.

"Quan tâm, bố trí đầy đủ các điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền Trung ương đến cấp xã...", Bộ trưởng nói thêm.