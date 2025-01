Phương án tinh gọn bộ máy Đảng, Chính phủ, Quốc hội, được Trung ương thông qua

(VTC News) -

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổng kết Nghị quyết số 18 về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo kết luận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chiều 24/1. (Ảnh: TTXVN)

Không tổ chức công an cấp huyện

Cụ thể, với các cơ quan của Đảng, Trung ương thống nhất kết thúc hoạt động của Ban Đối ngoại Trung ương, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Trung ương cũng đồng ý kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương và ở cấp tỉnh.

Thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương được hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đồng thời, Trung ương quyết định bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ mới và đổi tên Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Với các cơ quan của Quốc hội, Trung ương chốt kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, chuyển nhiệm vụ về Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao; đồng thời đổi tên Ủy ban Quốc phòng - An ninh thành Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Trung ương thống nhất phương án sáp nhập Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp thành Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách thành Ủy ban Kinh tế và Tài chính; sáp nhập Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thành Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Ngoài ra, Trung ương đồng ý đổi tên và nâng cấp 2 cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Ban Dân nguyện được đổi tên và nâng cấp thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu thành Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Với các cơ quan của Chính phủ, Trung ương quyết định hợp nhất các bộ.

Cụ thể, hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thành Bộ Tài chính; hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải thành Bộ Xây dựng; hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hợp nhất thành Bộ Nội vụ.

Trung ương cũng thống nhất phương án thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Cũng theo phương án vừa thông qua, Trung ương đồng ý chủ trương tổ chức lại hệ thống thanh tra trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Thanh tra Chính phủ và hệ thống các cơ quan thanh tra địa phương, thanh tra chuyên ngành hiện nay.

Trung ương đồng ý chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", không tổ chức công an cấp huyện.

Riêng đối với những huyện đảo bố trí đồn công an do không có đơn vị hành chính cấp xã.

Trung ương cũng quyết định thí điểm không lập tổ chức đảng ở công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương với địa phương

Trung ương yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh việc chốt phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị với việc hợp nhất hoặc kết thúc hoạt động của nhiều cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương cũng nêu nhiều nhiệm vụ định hướng trong thời gian tới.

Theo đó, Trung ương lưu ý thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trung ương yêu cầu tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Trong đó, xây dựng các cơ quan của Đảng ở Trung ương mạnh về tổ chức, cán bộ, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo cơ quan Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật và nâng cao chất lượng các dự án luật.

Trung ương giao Chính phủ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đồng thời, Chính phủ cần đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các cơ quan điều tra, thi hành án, bổ trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Trung ương lưu ý khắc phục hành chính hóa hoạt động, công chức hóa cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng của Đảng; xây dựng các cơ quan tham mưu của cấp ủy, mô hình tổ chức của chính quyền địa phương thực sự tinh gọn, phù hợp.

Trung ương quán triệt đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, Trung ương yêu cầu quy định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế lãnh đạo, phối hợp của các cấp ủy ở Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó cũng cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp; xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm Trung ương tăng cường quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát, còn "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đặc biệt, Trung ương yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển.

Tăng cường quyền tự chủ, tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, cũng là định hướng được Trung ương gợi mở.

Trung ương yêu cầu nghiên cứu tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, giảm cấp hành chính trung gian phù hợp với thực tiễn, mở rộng không gian phát triển, tăng cường nguồn lực của địa phương.

Cùng với đó, Trung ương chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo nguyên tắc "một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính".

Với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Trung ương yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị.

"Khẩn trương ban hành cơ chế hữu hiệu lựa chọn, bố trí đúng cán bộ tốt, thực sự có đức, có tài, có khát vọng cống hiến, thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín", kết luận của Trung ương nêu rõ.

Trung ương lưu ý rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình công tác, nguyên tắc làm việc bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được "nâng cấp", tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chất lượng hoạt động được "nâng tầm".

Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính cũng là yêu cầu quan trọng được Trung ương chỉ ra.

Toàn văn Kết luận của Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết 18