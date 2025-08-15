Phu nhân Tổng Bí thư thăm, tặng quà tại tỉnh Sơn La

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 15/8, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà lực lượng Công an Sơn La và các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lũ quét tại huyện Sông Mã cũ, tỉnh Sơn La.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà lực lượng Công an xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ cũ), tỉnh Sơn La.

Thăm và tặng quà lực lượng Công an xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ cũ), tỉnh Sơn La, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn ở địa bàn biên giới của lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La.

Bà Ngô Phương Ly đồng thời cũng động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La nói chung và Công an xã Xuân Nha nói riêng tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên biên giới; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, nâng cao hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng đồng bào các dân tộc.

Phu nhân Tổng Bí thư chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn mà các cán bộ, chiến sĩ đang phải đối mặt, nhất là với đặc thù của vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Bà mong các đồng chí cố gắng, tiếp tục giữ trọn ngọn lửa đam mê với nghề để đảm bảo lúc nào cũng là người công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và đặc biệt là điểm tựa của toàn dân.

Đoàn công tác tặng quà các thương binh Công an tỉnh Sơn La.

Trong dịp này, đoàn công tác đã đến thắp hương liệt sĩ Bùi Công Nguyên, tại tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn (Công an huyện Mộc Châu cũ) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma tuý; thăm, tặng quà thương binh Lò Đức Tiến, Công an xã Vân Hồ bị thương khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép ma tuý; tặng quà gia đình Liệt sĩ Lường Phát Chiêm; 10 thương binh Công an tỉnh Sơn La; thăm, tặng quà ông Cà Văn Nghĩa, Phó Công an xã Vân Hồ và 4 gia đình có người thân bị thiệt mạng trong đợt lũ quét xảy ra cuối tháng 7 vừa qua tại khu vực huyện Sông Mã cũ, tỉnh Sơn La.