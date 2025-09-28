Ba tỉnh miền Trung cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão Bualoi

(VTC News) -

Sáng 28/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi.

Sở cũng chỉ đạo các trường khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát khuôn viên, chủ động sơ tán học sinh, giáo viên nếu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Sau bão, các đơn vị phải dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại để sớm đón học sinh trở lại trường.

Sở GD&ĐT các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa quyết định cho học sinh nghỉ học vào ngày 29/9. (Ảnh minh hoạ)

Ngành Giáo dục Quảng Trị yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình bão, mưa lũ và kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại để được chỉ đạo xử lý.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, học sinh tất cả các trường trên toàn tỉnh sẽ nghỉ học vào ngày 29/9. Ngành Giáo dục Nghệ An yêu cầu các trường lên phương án, tổ chức phòng chống bão để bảo vệ cơ sở vật chất của trường.

Trước đó, ngày 27/9, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão Bualoi.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).