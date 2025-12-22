Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc đàm phán giữa Washington và Moskva có đột phá

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin UnHerd (Anh), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết: "Sáng nay tôi vừa nhận được thông tin cập nhật từ các nhà đàm phán. Tôi cảm thấy bước đột phá đã có và tất cả vấn đề đều được đưa ra ánh sáng".

Ông Vance nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine. "Và tôi nghĩ chúng ta đã đạt được tiến bộ. Việc ngồi đây hôm nay, tôi không chắc chắn sẽ đạt được giải pháp cho hòa bình nhưng rất rất nhiều lạc quan", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: ANI)

Cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ diễn ra từ ngày 21 - 22/12 tại Miami. Phía Mỹ có sự tham dự của Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng ông Jared Kushner – con rể của ông Trump. Phía Nga cử đặc phái viên cấp cao của Điện Kremlin, ông Kirill Dmitriev, tham gia đoàn đàm phán.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, nhiệm vụ chính của ông Dmitriev là thu thập thông tin về các nội dung mà Mỹ và Liên minh châu Âu đã thảo luận, thống nhất liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine. Sau chuyến công tác, đặc phái viên này sẽ báo cáo đánh giá tổng thể để lãnh đạo Nga xem xét, quyết định các bước đi tiếp theo.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao liên quan đến Ukraine gia tăng mạnh mẽ, sau khi khuôn khổ hòa bình gồm 28 điểm do chính quyền Tổng thống Trump soạn thảo bị rò rỉ hồi tháng trước. Theo truyền thông, đề xuất ban đầu nêu việc Ukraine từ bỏ yêu sách đối với Donbass, không gia nhập NATO, giới hạn quy mô lực lượng vũ trang cùng một số điều kiện then chốt khác.

Trong diễn biến liên quan, nhà lãnh đạo Anh và Mỹ cũng cùng nhau thảo luận về cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine và vai trò của Liên minh các nước cam kết ủng hộ Ukraine. Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump về nỗ lực của liên minh nhằm hỗ trợ các thỏa thuận hòa bình trong tương lai, hướng tới chấm dứt xung đột một cách bền vững.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập một số vấn đề ngoại giao khác, trong đó có việc bổ nhiệm ông Christian Turner làm Đại sứ Anh tiếp theo tại Mỹ, thay thế ông Peter Mandelson, người đã bị cách chức sau các tiết lộ liên quan đến email trong vụ Jeffrey Epstein.