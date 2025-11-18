Phó Thủ tướng: Chuyển tư duy hành chính sang 'quản trị địa phương'

(VTC News) -

Ngày 18/11, trong chương trình công tác tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Hải Châu và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu, Đà Nẵng. (Ảnh: VGP/Thu Giang)

Báo cáo với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo phường Hải Châu cho biết UBND phường đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND phường.

Tính đến ngày 15/11, toàn phường có 98 cán bộ, công chức; 45 viên chức thuộc Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công; 1.233 cán bộ, viên chức, người lao động của khối sự nghiệp giáo dục và 332 tổ trưởng dân phố.

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, các phòng chuyên môn có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ công chức.

Tỷ lệ cán bộ được bố trí đúng vị trí việc làm đạt trên 90%, bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn thiếu nhân lực chuyên môn sâu, đặc biệt là công nghệ thông tin; phường phải tạm thời trưng tập sinh viên hỗ trợ trong quá trình vận hành hệ thống.

Sau khi kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến người dân và cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực đổi mới của phường Hải Châu, đặc biệt là kết quả vận hành Trung tâm PVHCC trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn.

"Điều quan trọng nhất trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chuyển biến tư duy vận hành, thay thế tư duy hành chính cũ bằng tư duy "quản trị địa phương", lấy nền hành chính kiến tạo, phục vụ làm mục tiêu" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết thêm Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định mới về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp đặc thù từng địa phương; cho phép tăng số lượng phòng chuyên môn tại nơi có quy mô dân số và khối lượng công việc lớn, đây là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phó Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm, xác định rõ vị trí việc làm, nhất là đối với cấp xã, phường và hoàn thiện các điều kiện làm cơ sở pháp lý cho việc giao biên chế.

Việc giao và quản lý biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tính chất từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.