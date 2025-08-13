‘Chiến binh thép’ chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Khối xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện như xe chỉ huy nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy điều hành tại hiện trường; xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360°, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng.