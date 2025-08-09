Dậy từ 4h sáng, nô nức check-in lăng Bác dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Những ngày đầu tháng 8, từng tốp bạn trẻ nô nức đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để săn những khung hình đẹp trước thềm đại lễ 2/9.
Mặc dù vỉa hè quanh khu di tích bị thu hẹp bởi các giàn giáo, sân khấu đang được gấp rút lắp đặt phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí tại khu vực này vẫn không kém phần sôi động. Lăng Bác mở cửa trở lại sau thời gian tu bổ đã trở thành điểm đến đầy ý nghĩa với người dân Thủ đô và du khách bốn phương.
Nguyễn Phương Hoa (22 tuổi, phường Hà Đông) chia sẻ: “Tối hôm trước tôi đã chuẩn bị sẵn áo dài, phụ kiện và sạc đầy pin điện thoại. 4h sáng, tôi thức dậy để trang điểm, bắt đầu di chuyển lúc 5h. Đến gần 6h, khu vực trước Lăng Bác đã đông nghịt người”. Hoa cho biết, cô muốn có bộ ảnh thật đẹp để mừng dịp Quốc khánh, vừa là món quà tinh thần dành tặng ông bà ở quê.
Hầu hết các thiếu nữ đều lựa chọn trang phục đơn giản với áo dài trắng, mang theo nón lá, cờ Tổ quốc để check-in khu vực trung tâm.
Ngọc Anh (23 tuổi, trú tại xã Đông Anh) đã vượt hơn 20 km để có mặt tại Lăng Bác từ sáng sớm. "Tôi cùng nhóm bạn đại học rủ nhau từ tuần trước, lên ý tưởng, chọn áo dài đồng điệu và nhờ bạn chụp ảnh. Mất gần 1 tiếng di chuyển, đến nơi thì choáng ngợp vì quá đông người. Nhưng ai cũng lịch sự, trật tự để đến lượt để có khung hình đẹp” Ngọc Anh nói.
Không ít bạn trẻ chọn cách tự make up, tự chụp ảnh bằng điện thoại hoặc máy ảnh cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người cũng sẵn sàng đầu tư thuê e-kip chuyên nghiệp để có bộ ảnh hoàn hảo nhất.
Phạm Ngọc Minh (19 tuổi, sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Lúc đầu nhóm định tự chụp với nhau nhưng sau đó thấy thời tiết nắng quá, không đủ kinh nghiệm chụp nên quyết định book thợ ảnh. Họ hướng dẫn tạo dáng, chỉnh ánh sáng và hậu kỳ, kết quả khiến cả nhóm rất hài lòng”.
Theo chia sẻ của một nhiếp ảnh gia tự do tại Hà Nội, từ đầu tháng 8, chị đã kín lịch, có ngày chụp 4 - 5 bộ ảnh. "Nhiều bạn đặt lịch từ rất sớm vì sợ khu vực Lăng Bác bị che chắn hoàn toàn khi sân khấu phục vụ cho lễ diễu binh diễu hành hoàn tất”, người này cho biết.
Với nhiều bạn trẻ, buổi check-in không chỉ để lưu lại hình ảnh đẹp, mà còn là cách lặng lẽ gửi gắm niềm tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu nước trong thời đại mới - bình dị, lặng thầm nhưng đầy cảm hứng.
Nhiều em nhỏ cũng được phụ huynh đưa tới khu vực Lăng Bác để chụp ảnh với cờ Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Bạn trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc trước thềm đại lễ 2/9.
