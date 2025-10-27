Đời sống

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây'

Thứ Hai, 27/10/2025 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Mưa đặc biệt lớn, kéo dài nhất là khu vực thượng nguồn, các thuỷ điện lớn đồng loạt xả nước, nước sông lên gần báo động 3, nhiều nơi ở TP Huế ngập sâu.

Nước sông lên báo động 3, TP Huế ngập lụt khắp nơi

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 1

Sáng 27/10, mưa lớn tái diễn ở TP Huế, lượng mưa đo được từ 19h ngày 26/10 đến 7h30 ngày 27/10 tại đỉnh Bạch Mã là 925,6mm; Khe Tre 711,8mm; Hương Sơn 625,6m và một số nơi dao động từ 112,4 - gần 400mm.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 2

Hiện nay nước sông Bồ đang ở mức 4,42 mét gần đạt báo động 3 là 4,50 mét. Nước sông lên nhanh, bắt đầu tràn vào các khu vực dân cư vùng hạ du.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 3

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại Tổ dân phố Phú Lương A (phường Hoá Châu, TP Huế) nước sông Bồ lên nhanh gây ngập tại hầu hết các nẻo đường từ 40 - 60cm.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 4

Người dân phường Hoá Châu (TP Huế) chủ động kê cao tài sản, phương tiện máy móc nông nghiệp lên cao để tránh lụt.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 5

Nằm trong vùng trũng, nhiều người dân ở Tổ dân phố Phú Lương A (phường Hoá Châu) trong quá trình xây dựng chủ động kê cao đồ đạc. Tuy nhiên, hiện nước lũ mấp mé nền nhà.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 6

Nước lũ bủa vây, người dân vùng lũ TP Huế gần như bị cô lập, phương tiện di chuyển duy nhất là thuyền.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 7

Trong khi đó, nước sông Hương hiện đang mức 3,57 mét, trên báo động 3. Nước sông dâng, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố như Hùng Vương, Trường Chinh, Bà Triệu, Tố Hữu, Dương Văn An, Đống Đa ngập sâu trong nước. Trong hình là người dân bì bõm lội lũ đi làm qua khu vực ngã tư Bà Triệu - Trường Chinh.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 8

Khu vực đường Trường Chinh (phường Thuận Hoá, TP Huế) ngập sâu trong nước.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 9

Đường Đống Đa (TP Huế) nước bắt đầu tràn lên, nhiều phương tiện không thể đi qua.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 10

Khu vực đường Hùng Vương (phường Thuận Hoá, TP Huế) đang ngập sâu trên 0,2 mét.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 11

Mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan đoạn qua TP Huế khiến một chiếc xe gặp nạn, rất may không có thương vong về người.

Thuỷ điện xả nước, nước sông lên báo động 3, Huế bị lũ 'bủa vây' - 12

Hiện lực lượng CSGT đang tổ chức phân luồng để các phương tiện xuống quốc lộ 1A không vào cao tốc La Sơn - Tuý Loan.

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, từ sáng ngày 27/10 đến ngày 29/10 tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Dự báo mực nước các trên sông trên địa bàn thành phố đang lên, sông Hương, sông Bồ lên trên báo động III, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

NGUYỄN VƯƠNG-SỸ NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn